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Hindistan Boğaziçi Zirvesi’ne 20 şirketle geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 16:19 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı Boğaziçi Zirvesi bu sene yine 80 ülkeyi aşkın katılımla gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı Boğaziçi Zirvesi bu sene yine 80 ülkeyi aşkın katılımla gerçekleştirilecek. 26-28 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek zirve için yurtdışında yoğun temaslar gerçekleştirdiklerini ifade eden Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, Hindistan’ın TOBB’u olan Confederation of Indian Industry ile yaptıkları görüşmenin çok iyi geçtiğini ve Hindistan’ın ilk kez bir heyet olarak katılacağını belirtti.
Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen ve 26-28 Kasım tarihlerinde yapılacak olan 10’uncu Boğaziçi Zirvesi tüm coğrafyalardan 80’den fazla ülkeden 2 bini aşkın üst düzey katılımcıyı İstanbul’da buluşturacak. Önceki senelerde olduğu gibi dış politikadan ekonomiye, sanattan spora kadar dünya meselelerinin konuşulacağı zirvede önemli işbirliklerinin de gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Zirvenin hazırlıklarına yönelik bilgi veren Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, temasların hızlanarak devam ettiğini kaydetti. Önceki aylarda Katar, Ürdün, Londra, Fransa ve Belçika’da iş dünyası, bürokratlar, politikacılar ve karar vericilerle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Özgencil, son olarak da Nepal ve Hindistan’ı ziyaret ettiklerini belirtti.
Nepal’de Cumhurbaşkanı Bihdya Devi Bhandari ve Başbakanı Oli Sharma görüştüklerini kaydeden Özgencil, "Her iki isim de ziyaretimizden çok memnun oldu ve zirveye katılacaklarını beyan ettiler. Böylesi bir girişim içerisinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Zirvede Türkiye ile Nepal arasında önemli işbirliklerinin gerçekleştirileceğini umut ediyoruz" dedi.
Nepal’den sonra Hindistan’a geçtiklerini ve burada da büyük bir ilgi gördüklerini anlatan Özgencil, şöyle devam etti: "Hindistan’ın TOBB’u olan Confedariton of Indian Industry’nin başkanı ve yönetimi ile bir araya geldik. Türkiye ekonomisine yönelik olarak duydukları heyecanı ve ilgiyi bize ifade ettiler. Hindistan ilk kez zirveye bir heyet olarak katılacak. 20 kişilik bir işadamı grubunun zirveye gelmesini bekliyoruz. Hintliler özellikle enerji sektörü ve tren yolları ile ilgileniyor. Bunun yanında inşaat sektöründe Türkiye’nin gücünü ve tecrübesini kullanarak üçüncü ülkelerde ortak işler yapılabileceğini ve geldiklerinde bu konularla ilgili arayışlarının da olacağını dile getirdiler".
Gittikleri tüm ülkelerde Türk ekonomisini ve sunduğu fırsatları anlattıklarını söyleyen Özgencil, zirvenin bu yıl 10’uncusu olması nedeniyle özel bir önem verdiklerini tüm dünyayı İstanbul’da buluşturmak istediklerini ifade etti. Bu sene ilginin daha da arttığını kolaylıkla gözlemleyebildiklerinin altını çizen Özgencil, "Dokuz yıldan bu yana tüm coğrafyalardaki ülkelerle özel ilişkiler geliştirdik. Her sene bunun üzerine koyarak ilerliyoruz. Boğaziçi Zirvesi Türkiye’nin tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyon. Yabancılar yurtdışında kendilerine anlatıldığı gibi bir Türkiye olmadığını anlıyor ve buradaki yatırım fırsatlarını görüyor. Biz tüm bu temaslarımız neticesinde bu sene daha fazla ülkeden katılım olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde gideceğimiz Malezya, İtalya, Kamboçya ve Azerbaycan’daki temaslarımızdan da çok umutluyuz" dedi.

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