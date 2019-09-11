Hindistan, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaları hafiflettiğini duyurdu

Hindistan İçişleri Bakanlığı, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların hafifletildiğini ve eyaletteki durumun normale dönmekte olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı sözcülüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, eyaletteki tüm sabit telefon ve bazı bölgelerdeki mobil telefon hatlarında yaşanan kısıtlamaların giderildiği ve bütün sağlık kuruluşlarının hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, eyaletteki bankaların açık olduğu ve ATM'lerin çalıştığı bilgisi paylaşılırken, okullardaki öğrenci ve öğretmen sayılarının da artmakta olduğu aktarıldı.

Halkın temel ihtiyaçlarına yönelik yeterli miktarda petrol ve tahıl ürününün depolandığı kaydedildi.

Hindistan'ın açıklaması, dün, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde (İHK) Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülkenin, özel statüsü kaldırılan ve çeşitli kısıtlamalara maruz kalan Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Yeni Delhi yönetimine çağrı yapmasının ardından geldi.

Öte yandan, gözaltında tutulan eyaletin eski başbakanları, yerel siyasetçiler, aktivistler ve gazetecilere ilişkin açıklama yapılmadı.