Hindistan Cevizi Suyu : Faydaları Nelerdir?

Hindistan ceviz tropikal meyveler arasında bulunan bir çeşit meyvedir. Dış kısmı yeşil olup, olgunlaştıkça kuruyup kahverengine dönüşür. Kahverengi kabuğunun altında ise beyaz renkli yenilebilen bir etli meyve ve bir miktarda su bulunur. Hindistan cevizi en çok adını aldığı Hindistan topraklarında yetişir. Bunun dışında çeşitli bölgelerde de yetiştirilir. Yetiştiği toprak ve iklim koşullarına göre ise tadı ve şeklinde değişiklik oluşur. Hindistan cevizinin dış kabuğu kurudukça sertleşir. Bu yüzden meyve çeşitli aletler kullanarak açılır. İkiye bölünerek açılan Hindistan cevizi içerisinde beyaz renkli kısım ve Hindistan cevizi suyu vardır. Hindistan cevizi suyu nerede bulunur diye merak edenlerin meyveyi ikiye ayırdıktan sonra Hindistan cevizi suyuna ulaşacağını bilmesi gerekir. Hem meyvenin beyaz kısmı hem de Hindistan cevizi suyu tüketime uygundur. Hindistan cevizinin suyu ve sütü çoğu zaman karıştırılır. Fakat Hindistan cevizi suyu ile sütü arasındaki fark oldukça belirgindir. Hindistan cevizi sütü, meyvenin beyaz etli kısmının ezilerek sıcak su ile karıştırılması ile oluşur. Hindistan cevizi sütü formu ile birçok alanda kullanılır. Hindistan cevizi suyu ise doğal olarak meyvenin içinde bulunur. Kullanım alanları farklı olsa da bu iki ürün de sağlığa çok faydalıdır.

Hindistan Cevizi Suyunun Kalorisi ve Besin Değeri Miktar (g) : 100 Kalori (kcal) : 354 Yağ (g) : 33 Karbonhidrat (mg) : 15 Protein (g) : 3,3 Hindistan Cevizi Suyunun Faydaları Hindistan cevizi sevilerek tüketilen bir meyve olmasının yanında vücuda çok faydalıdır. Bağışıklığın güçlenmesi için ihtiyaç duyulan vitamin ve mineralleri yüksek oranda içerir. Hindistan cevizi karbonhidratlar bakımından oldukça zengindir. Aynı zamanda yoğun olarak doymamış yağlar içerir. Hindistan cevizinin beyaz etli kısmı ise tam bir lif deposudur. Bunların yanında protein içeriği de yüksektir. C, E , K vitaminlerini; Sodyum, Potasyum, Bakır, Demir, Fosfor, Kalsiyum, Çinko gibi de mineralleri içerir. Niasin, Riboflavin, Tiamin, gibi bileşenleri de içerir. 1. Şeker hastalığını önler Hindistan cevizi karbonhidratlar bakımından çok zengin olması sebebi ile kan şekerini düzenleyen bileşenleri içerir. Bu bileşen kanda insülin salınımını azaltıp kan şekerini dengeler. Bu yönü ile diyabet hastalığı bulunan kişilerin rahatlıkla tüketebileceği glisemik endeksi düşük bir meyvedir. 2. Saç bakımında kullanılır Kozmetik sektöründe Hindistan cevizi sütü ve suyunun kullanımı çok yaygındır. Özellikle Hindistan cevizi suyu mineral ve sıvı kaybını önleyen özelliğe sahiptir. İçeriğinde bulunan bileşenlerin nemlendirme etkisinden dolayı Hindistan cevizi suyu saça faydaları vardır. Özellikle kuru ve zayıf saçların nemlendirilmesinde Hindistan cevizi suyu ve Hindistan cevizi suyu katkılı şampuanlar kullanılabilir. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırdığı için saç derisine etki ederek saç dökülmelerini de azaltır.

3. Kansere karşı koruyucudur Hindistan cevizi insan vücudu için gerekli birçok bileşiği içinde bulundurur. Bu bileşikler hem vücudun belli bölgelerini onarır hem de bağışıklığı güçlendirir. Hindistan cevizi suyunun ise anti bakteriyel özelliği vardır. Bu yönü sayesinde bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonlarına karşı vücudu korur. İçerdiği asitler ile vücutta zararlı etkiler gösteren kanser hücrelerini yok eder. 4. Birçok organın işleyişini kolaylaştırır Hindistan cevizi suyu tüketildiğinde birçok organın çalışma mekanizmasını olumlu etkiler. İçerdiği magnezyum ve potasyum mineralleri sayesinde kan basıncını düşürerek, kalp sağlığını korur. Ayrıca Hindistan cevizi suyu metabolizmayı hızlandırarak sindirimi kolaylaştırır. Bunun yanında Hindistan cevizinin lifli yapısı bağırsakların hareketlenmesini sağladığından kabızlığı önler. Hindistan cevizi suyunda bulunan potasyum sayesinde böbrekler daha iyi çalışır. Böbreklerde kum ve taş oluşumu engellenir. Tüm bunların yanında içerdiği folik asit, katalaz, peroksidaz vs. gibi bileşenler sayesinde enzimlerin etkin çalışmasına büyük katkıda bulunur.

5. Kemik sağlığına katkıda bulunur Hindistan cevizi meyvesinde ve suyunda yüksek miktarda kalsiyum minerali bulunur. Kalsiyumun kemik yapısına katılması sayesinde Hindistan cevizi suyunu sık tüketenlerin kemik yapısı da güçlenir. Özellikle süt ürünlerine alerjisi olup tüketemeyen ve buna bağlı olarak kalsiyum eksikliği sorunu yaşayanlar için güzel bir alternatiftir. Kalsiyum ihtiyacı Hindistan cevizi suyu tüketilerek karşılanabilir. Hindistan Cevizi Suyunun Bebeklere Faydaları Sahip olduğu zengin içeriği ile bebeklere verilebilecek olan önemli meyvelerden biridir. Hindistan cevizi suyu ve beyaz renkli kısmı %95 oranında su içerir. Geri kalan kısımda ise vücudun ihtiyaç duyduğu tüm bileşenler vardır. Hindistan cevizi suyu bebeklere verilir mi? Anne sütünde bulunan bileşenlere yakın bileşenler bulunduğundan Hindistan cevizi suyunun bebeklere verilmesi doktorlar tarafından önerilir. Yoğun orandaki kalsiyum ve doymamış yağ asitleri ise kan ve kemik gelişimini destekler.

Ayrıca sahip olduğu potasyum ve magnezyum mineralleri bebeklerde sinir sisteminin gelişimini destekleyerek epilepsi hastalığını da önler.

Gebelikte annenin Hindistan cevizi suyu içmesi ile bebeğin bağışıklık sistemi güçlenirken, enfeksiyonlara karşı da korunaklı hale gelir. Hindistan Cevizi Sütü Kilo Aldırır mı? Hindistan cevizi sütü vücutta yağ yakılmasına neden olur. Ayrıca vücutta şişkinlik ve ödemi de attırır. Hem enerji verici hem de oldukça sağlıklı bir meyvedir. Kalori değeri de düşük olduğu için kilo vermek isteyenlerin tüketmesi gerekir. Hızlı kilo vermek için Hindistan cevizi ne kadar yenmeli diye merak edenler olabilir. Gerek Hindistan cevizi sütünü gerekse Hindistan cevizini aşırı tüketmemek gerekir. Çünkü Hindistan cevizi sütünün veya meyvesinin aşırı tüketilmesi vücutta toksik etkiye neden olabilir.