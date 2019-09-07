Hindistan, Chandrayaan-2'nin Ay'a iniş modülüyle irtibatı kaybetti

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), uzay aracı Chandrayaan-2'nin iniş modülü Ay yüzeyine 2,1 kilometre yaklaşmışken, modül ile irtibatın kesildiğini bildirdi.

ISRO Başkanı Kailasavadivoo Sivan, yaptığı açıklamada, Chandrayaan-2'nin iniş modülü Vikram'ın Ay yüzeyine iniş sürecinin 2 Eylül'den bu yana planlandığı gibi gittiğini belirtti.

Sivan, Vikram Ay yüzeyine 2,1 kilometre kadar yaklaştığında modül ile irtibatın kaybolduğunu, verileri incelediklerini kaydetti.

Modülün inişini, ISRO'da 60 öğrenciyle izleyen Başbakan Narendra Modi, irtibatın kesilmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bilim insanlarından cesur olmalarını ve umutlarını kaybetmemelerini istedi.

Hindistan'ın geriye bakmadığını, ders alarak, Ay'a uzay aracı gönderme misyonu tamamlanana kadar ileriye bakacağını ifade eden Modi, "Daha yüksek başarılara ulaşacağız. Bilim adamlarımıza, Hindistan'ın sizinle gurur duyduğunu söylemek istiyorum. Ulusal ilerleyişimize olağanüstü bir katkı sağlayan istisnai profesyonellersiniz." dedi.