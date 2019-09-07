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Hindistan, Chandrayaan-2'nin Ay'a iniş modülüyle irtibatı kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Ay yüzeyine 2,1 kilometre yaklaşmışken modül ile irtibat kesildi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), uzay aracı Chandrayaan-2'nin iniş modülü Ay yüzeyine 2,1 kilometre yaklaşmışken, modül ile irtibatın kesildiğini bildirdi.

ISRO Başkanı Kailasavadivoo Sivan, yaptığı açıklamada, Chandrayaan-2'nin iniş modülü Vikram'ın Ay yüzeyine iniş sürecinin 2 Eylül'den bu yana planlandığı gibi gittiğini belirtti.

Sivan, Vikram Ay yüzeyine 2,1 kilometre kadar yaklaştığında modül ile irtibatın kaybolduğunu, verileri incelediklerini kaydetti.

Modülün inişini, ISRO'da 60 öğrenciyle izleyen Başbakan Narendra Modi, irtibatın kesilmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bilim insanlarından cesur olmalarını ve umutlarını kaybetmemelerini istedi.

Hindistan'ın geriye bakmadığını, ders alarak, Ay'a uzay aracı gönderme misyonu tamamlanana kadar ileriye bakacağını ifade eden Modi, "Daha yüksek başarılara ulaşacağız. Bilim adamlarımıza, Hindistan'ın sizinle gurur duyduğunu söylemek istiyorum. Ulusal ilerleyişimize olağanüstü bir katkı sağlayan istisnai profesyonellersiniz." dedi.

Vikram, 2 Eylül'de Ay'ın yörüngesinde bulunan Chandrayaan-2'den ayrılmıştı. Vikram'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde iki krater arasında kısmen düzlük olan bölgeye indirilerek, burada100 milyon ton su içerdiği sanılan kraterleri incelemesi planlanıyordu.

Chandrayaan-2, Hindistan'ın Ay yüzeyine ilk yumuşak iniş denemesiydi.

İniş modülü başarılı olsaydı, Hindistan, ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş yapan 4'üncü ülke olacaktı.

Uydu, iniş ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, 22 Temmuz'da fırlatılmıştı.

"Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay'a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başaran Hindistan, 2022 yılına kadar uzaya insan göndermeyi planlanıyor.

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