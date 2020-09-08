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Hindistan-Çin gerilimini sınırı geçen 13 sığır düşürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2020 16:42 | Son Güncelleme

Çin ile Hindistan arasındaki gerilimde ilginç bir gelişme yaşandı. Hindistan'dan Çin sınırını geçen 13 sığır, Hint askerleri tarafından Çin’e teslim edildi. Pekin yönetimi ise ise Hint ordusuna teşekkür etti.

Hindistan-Çin gerilimini sınırı geçen 13 sığır düşürdü

Olay, Hindistan ile Çin sınırı arasında yer alan Ladakh bölgesinde meydana geldi. 31 Ağustos’ta yönlerini şaşıran 13 sığır, Hindistan'dan Çin sınırına geçti. Sığırlar, Hint askerleri tarafından bulunarak Çin güvenlik güçlerine teslim edildi. Hintli yetkililerden yapılan açıklamada, “Hint ordusu 31 Ağustos’ta kaybolan 13 sığırı Çin’e teslim etti. Çinliler, Hint ordusuna teşekkür etti ve gelecekte bu tarz durumların yaşanmayacağı konusunda garanti verdi” ifadelerine yer verildi.

ÇİN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

İki büyük Asya ülkesi Hindistan ve Çin arasındaki sınır anlaşmazlıkları, bazı çatışmalara neden oldu. 1962'de Hint-Çin Savaşı ve 1967'de sınırlı bir savaşın yanı sıra, 2017'de Doklam'da ve doğu Ladakh'taki en son çatışma 15 Haziran’da gerçekleşti. Hindistan'ın doğu Ladakh'daki Galwan Vadisi'nde bir subay da dahil olmak üzere 20 asker kaybettiği, Çin'in de ‘teyit edilmemiş’ sayıda zayiat verdiği belirtildi. İki ülke de birbirlerini sınır ihlali yapmakla suçladı.


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