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  4. 3 saatlik bebek köpek saldırısında öldü!

3 saatlik bebek köpek saldırısında öldü!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

Hindistan'da polis, yeni doğan bir bebeğin ameliyathanede köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiği hastaneyi mühürledi; çalışanlara ise taksirle adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı.

3 saatlik bebek köpek saldırısında öldü!

Soruşturma görevlisi salı günü yaptığı açıklamada, 3 saatlik bebeğin, hastaneye pencereden giren bir grup köpeğin saldırısına maruz kaldığını bildirdi. Saldırı sonucu bütün vücudu yara alan bebeğin hayatını kaybettiği, kesin ölüm nedeni içinse otopsi raporunun beklendiğini belirtildi.

Farrukhabad semtinde pazartesi günü meydana gelen olay sonrası konuşan görevli Ved Prakash Panday, ailenin bebeğin pencerelerin açık olduğu ameliyathanede gözetimsiz bırakıldığını iddia ettiğini söyledi.

Panday, bebeğin ölüm nedeninin belirlenmesi sonrası sorumlulara yönelik işlemlere başlanacağını bildirdi.

Bebeğin ailesiyse Akash Ganga Hastanesindeki yetkililerin başlangıçta onlara bebeğin ölü doğduğunu söylediğini, daha sonra olayı örtbas etmek için kendilerine para teklif edildiğini söyledi.

YILDA 20 BİN KİŞİ KUDUZDAN ÖLÜYOR

Yetkililer, hastanenin ruhsatsız çalıştığını ve yasa dışı faaliyet göstermesi nedeniyle cezalandırılabileceğini açıkladı.

Hindistan'da 30 milyondan fazla sokak köpeği var ve her yıl yaklaşık 20 bin insan kuduz hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor ve bu da dünya genelinde kuduz nedeniyle ölümlerin yüzde 35'ini oluşturuyor.

Geçtiğimiz hafta sokak köpeklerinin bir devlet hastanesinde yataklarda uyurken bulunması eyalette protestolara neden olmuştu.

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