Hindistan'da 386 bin 452 ile günlük vaka sayısında yeni bir rekor

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 386 bin 452 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 498 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 18 milyon 762 bin 976'ya yükselirken ölenlerin sayısı 208 bin 330'a ulaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞTI

Hindistan'ın 14 eyaletinde günlük vaka sayısı 10 bini geçmiş durumda. Bu eyaletlerin Maharaştra (66 bin 159), Kerala (38 bin 607), Uttar Pradeş (35 bin 104), Karnataka (35 bin 24), Delhi (24 bin 235), Tamil Nadu (17 bin 897), Batı Bengal (17 bin 403), Racastan (17 bin 269), Çattisgarh (15 bin 804), Andra Pradeş (14 bin 792), Gucarat (14 bin 327), Haryana (13 bin 947), Bihar (13 bin 89) ve Madhya Pradeş (12 bin 762) olduğu belirtildi.

SON BİR HAFTADIR 300 BİNİN ÜZERİNDE

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da günlük vaka sayısı yıl içinde artarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmıştı.

Salgının dönemsel zirve noktası olan bu tarihten itibaren günlük vaka sayıları aşağı yönlü seyre geçmiş, sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.