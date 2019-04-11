7 aşama, 40 gün, 900 seçmen: Dünyanın en büyük seçimi

7 aşamada tamamlanacak ve 19 Mayıs'a kadar sürecek olan dünyanın en uzun parlamento seçimlerinde yaklaşık 900 milyon seçmen oy kullanacak. İlk aşamada 142 milyon seçmen tercihini yapacak. 39 günlük oy verme işleminin ardından oy sayımı ise 23 Mayıs'ta yapılacak.
Seçimlerle alakalı çıkan şiddet olaylarında 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı.
Kamuoyu yoklamalarına göre mevcut Başbakan Nerandra Modi'nin favori gösterildiği seçimlerde iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) seçim kampanyası 'ulusal güvenlik' konusunda yoğunlaştı.
Ekonomide kötü gidişat ve işsizlik nedeniyle muhalefet tarafından eleştirilen ve yolsuzlukla suçlanan Modi hükümeti seçim kampanyasında, iki ay önce Hindistan ile Pakistan'ı savaşın eşiğine getiren Keşmir Kontrol Hattı'ndaki gerilimi öne çıkardı. Söz konusu olayda 40 Hint askeri yaşamını yitirmişti.
Ulusal güvenliği seçim kampanyasının kilit noktası haline getiren Modi, Pakistan karşıtlığı üzerinden Hindu milliyetçilerini bir arada tutmayı hedefliyor.
Hindistan Ulusal Kongresi'nin gündemi ekonomik sıkıntılar ve işsizlik
Yapılan 4 anketin ortalamasına göre BJP'nin, 543 sandalyeli Halk Meclisi'ne 273 üye göndererek, çok az bir farkla çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.
Hindistan'ın 1947'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ülke siyasetinde önemli yeri olan Nehru-Gandhi ailesinin üyelerinden Rahul Gandhi'nin liderliğindeki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ise ekonomik sorunlara odaklanan kampanya stratejisi izliyor. İşsizlik ve ekonomik sıkıntıları gündeme taşıyan muhalefetteki INC, yoksul ailelere 6 bin rupilik aylık bağlamayı vadediyor.
BJP'nin milliyetçi söylem ve politikalarıyla Hindistan'ın çok kültürlü yapısını bozduğunu ileri süren Gandhi, seçimlerde iktidarı hedefliyor.
SON SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU!
Hindistan'da 2014 yılında yapılan son parlamento seçimleri 9 aşamada tamamlanmış ve bir aydan fazla sürmüştü. Katılım oranının yüzde 66,4 olduğu seçimlerde 830 milyondan fazla kayıtlı seçmenin 550 milyonu oy kullanmıştı. Seçmen başına ortalama 8 dolar harcanan seçimler 5 milyar dolara mal olmuştu.
Seçimlere 464 siyasi parti katılmış, bunlardan 6'sı ulusal parti, 458'i eyalet partisi olarak yarışmıştı. Seçimin galibi, 170 milyonun üzerinde oy alarak 282 milletvekili çıkaran Hindistan Halk Partisi (BJP) olmuştu. Parti lideri Narendra Modi, son 30 yılın en fazla milletvekili çıkaran lideri olarak hükümeti kurmuştu. Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ise 106 milyon oyla 44 vekil çıkarabilmişti.
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