7 aşama, 40 gün, 900 seçmen: Dünyanın en büyük seçimi

7 aşamada tamamlanacak ve 19 Mayıs'a kadar sürecek olan dünyanın en uzun parlamento seçimlerinde yaklaşık 900 milyon seçmen oy kullanacak. İlk aşamada 142 milyon seçmen tercihini yapacak. 39 günlük oy verme işleminin ardından oy sayımı ise 23 Mayıs'ta yapılacak.

Seçimlerle alakalı çıkan şiddet olaylarında 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı.

Kamuoyu yoklamalarına göre mevcut Başbakan Nerandra Modi'nin favori gösterildiği seçimlerde iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) seçim kampanyası 'ulusal güvenlik' konusunda yoğunlaştı.

Ekonomide kötü gidişat ve işsizlik nedeniyle muhalefet tarafından eleştirilen ve yolsuzlukla suçlanan Modi hükümeti seçim kampanyasında, iki ay önce Hindistan ile Pakistan'ı savaşın eşiğine getiren Keşmir Kontrol Hattı'ndaki gerilimi öne çıkardı. Söz konusu olayda 40 Hint askeri yaşamını yitirmişti.

Ulusal güvenliği seçim kampanyasının kilit noktası haline getiren Modi, Pakistan karşıtlığı üzerinden Hindu milliyetçilerini bir arada tutmayı hedefliyor.