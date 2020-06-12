HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 50 bin yıllık Lonar Gölü pembeye döndü

50 bin yıllık Lonar Gölü pembeye döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2020 11:42 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Maharashtra eyaletine bulunan ve yaklaşık 50 bin yıl önce bir göktaşının Dünya’ya çarpması sonucu oluşan Lonar Gölü’nün rengi pembeye döndü.

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinin Buldhana bölgesinde bulunan ve yaklaşık 50 bin yıl önce bir göktaşının Dünya’ya çarpması sonucu oluşan Lonar Gölü’nün rengi pembeye döndü. Uzmanlar, turistlerin sık sık ziyaret ettiği ve bilim insanlarının da ilgisini çeken gölün renginde meydana gelen renk değişiminin sudaki tuzluluk oranı varlığına bağlı olduğunu düşünüyor.

“İLK DEFA RENK DEĞİŞTİRMİYOR”

Uzmanlar, Lonar Gölü’nün ilk defa renk değiştirmediğini, ancak bu sefer meydana gelen değişimin çok daha belirgin olduğunu söyledi.

GÖLDEKİ SUYUN PH DEĞERİ YÜKSEK

Lonar Gölü Koruma ve Geliştirme Komite Üyesi Gajanan Kharat, ulusal Jeo-miras anıtı olan gölün pH değerinin 10.5 olduğunu belirterek, “Suda algler var. Tuzluluk ve algler bu değişimin nedeni olabilir. Gölün su yüzeyinin 1 metre altında oksijen yok. İran’da tuzluluk oranındaki artış nedeniyle suyun kırmızımsı hale geldiği bir göl örneği var” şeklinde konuştu. Kharat ayrıca, Lonar Gölü'ndeki su seviyesinin son birkaç yıla göre düşük olduğunu ve göle yağacak yağmur olmadığını ifade etti. Kharat, "Düşük su seviyesi tuzluluğun artmasına ve ortamdaki değişiklikler nedeniyle alglerin davranışında değişikliklere neden olabilir. Renk değişiminin nedeni bu olabilir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Ermeni sunucu Türkiye’ye hakaret etti, Lübnanlılar sokağa döküldüErmeni sunucu Türkiye’ye hakaret etti, Lübnanlılar sokağa döküldü
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
1/

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

Karın kaslarıyla dikkat çekti! Beğeni yağdı

Karın kaslarıyla dikkat çekti! Beğeni yağdı

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
Dünyaca ünlü plaja 100 mezar kazıldı! İşte nedeni

Dünyaca ünlü plaja 100 mezar kazıldı! İşte nedeni

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Ermeni sunucu Türkiye’ye hakaret etti, Lübnanlılar sokağa döküldü

Ermeni sunucu Türkiye’ye hakaret etti, Lübnanlılar sokağa döküldü

Dünyayı uyarıp, koronadan ölmüştü! Şimdi baba oldu

Dünyayı uyarıp, koronadan ölmüştü! Şimdi baba oldu

Libya'da 8 toplu mezar bulundu

8 toplu mezar bulundu!

Esad'ın yeni Başbakanı İdlibli

Esad'ın yeni Başbakanı İdlibli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.