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Hindistan'da akılalmaz iddia! Maymunlar intikam için 250'den fazla köpek öldürdü

18.12.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın ufak bir kasabasında maymunların, "intikam" için köpekleri öldürmeye başladığı iddia edildi. Yerel kaynakların aktardığına göre şu ana kadar 250 kadar köpek öldürüldü.

Hindistan'da akılalmaz iddia! Maymunlar intikam için 250'den fazla köpek öldürdü

Hindistan Majalgaon'daki olaylar, birkaç köpeğin yavru bir maymunu öldürmesiyle başladı.

Yavru maymunun ölümünden sonra maymunların gördükleri tüm köpekleri yakalayıp yüksek yerlerden atmaya başladığı belirtildi.

"ŞU ANA KADAR 250 KÖPEK ÖLDÜRÜLDÜ"

Yerel kaynakların aktardığına göre şu ana kadar 250 kadar köpek öldürüldü. Komşu kasaba Lavool'da maymunların neredeyse tüm köpekleri öldürmesinin ardından vatandaşların yetkilileri çağırdığı, ancak onların da maymunları yakalayamadığı belirtildi.

Lavool'da bazı kasaba sakinlerinin de köpeklerin saldırısına uğradığı ifade edildi.

SUNY Buffalo'da Dr. öğretim üyesi Stephanie Poindexter, bazı araştırmalara göre hayvanların 'intikam almaya çalışabildiğini' ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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