Hindistan’da akılalmaz olay! Hastaya immün plazma yerine limon suyu enjekte ettiler...

Hindistan’da Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Allahabad kentinde dang humması hastası olan bir kişinin ailesi, yakınlarına immün plazma yerine limon suyu enjekte edildiğini ve hastanın bu nedenle öldüğünü iddia etti. Aile, söz konusu olay hakkında suç duyurusunda bulunurken, söz konusu olayın yaşandığı iddia edilen hastane mühürlendi

İMMÜN PLAZMA VE LİMON SUYUNUN BENZERLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada bir gazeteci tarafından olayın ardından paylaşılan videoda ise immün plazma ile limon suyunun birbirlerine dışarıdan ne kadar benzediğine dikkat çekilerek, yetkililere bu konu hakkında harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Uttar Pradesh Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, hastaneden alınan immün plazma örneklerinin teste gönderildiğini aktardı. Pathak, “Test raporu birkaç saat içinde gelecek. Davada suçlu bulunanlara karşı katı önlemler alınacak" dedi. (İHA)



