HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hindistan’da akılalmaz olay! Hastaya immün plazma yerine limon suyu enjekte ettiler...

Hindistan’da akılalmaz olay! Hastaya immün plazma yerine limon suyu enjekte ettiler...

20.10.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde ortaya atılan iddia akıllara durgunluk veren cinsten. Dang humması hastası olan bir kişiye immün plazma yerine limon suyu enjekte edildiği ve hastanın bu nedenle öldüğü iddia edildi.

Hindistan’da akılalmaz olay! Hastaya immün plazma yerine limon suyu enjekte ettiler...

Hindistan’da Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Allahabad kentinde dang humması hastası olan bir kişinin ailesi, yakınlarına immün plazma yerine limon suyu enjekte edildiğini ve hastanın bu nedenle öldüğünü iddia etti. Aile, söz konusu olay hakkında suç duyurusunda bulunurken, söz konusu olayın yaşandığı iddia edilen hastane mühürlendi

İMMÜN PLAZMA VE LİMON SUYUNUN BENZERLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada bir gazeteci tarafından olayın ardından paylaşılan videoda ise immün plazma ile limon suyunun birbirlerine dışarıdan ne kadar benzediğine dikkat çekilerek, yetkililere bu konu hakkında harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Uttar Pradesh Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, hastaneden alınan immün plazma örneklerinin teste gönderildiğini aktardı. Pathak, “Test raporu birkaç saat içinde gelecek. Davada suçlu bulunanlara karşı katı önlemler alınacak" dedi. (İHA)

Ukrayna karanlığa gömüldü! Sadece araç ışıkları var... &quot;Lütfen bunu ciddiye alın&quot;Ukrayna karanlığa gömüldü! Sadece araç ışıkları var... "Lütfen bunu ciddiye alın"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzündeki ışıklar Türkiye'de heyecan yaratmıştı! Onlarcası daha uzaya gönderildi Gökyüzündeki ışıklar Türkiye'de heyecan yaratmıştı! Onlarcası daha uzaya gönderildi
Son anket yayınlandı! AK Parti'nin kalelerinde çarpıcı araştırmaSon anket yayınlandı! AK Parti'nin kalelerinde çarpıcı araştırma
İntihar mektubuna her şeyi yazmış! 'Uyurken çamaşırımı indirip...'İntihar mektubuna her şeyi yazmış! 'Uyurken çamaşırımı indirip...'
Anahtar Kelimeler:
limon Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi! İşte sağlık durumu

Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi! İşte sağlık durumu

Yüzde 25 indirim kampanyasına akın ettiler

Yüzde 25 indirim kampanyasına akın ettiler

Fuhuş çetelerinin kurduğu sistem şaşkına çevirdi!

Fuhuş çetelerinin kurduğu sistem şaşkına çevirdi!

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bakanlık harekete geçti! Cep telefonlarına yeni düzenleme

Bakanlık harekete geçti! Cep telefonlarına yeni düzenleme

'Z kuşağı' seçim anketi! Kararsızlar zirvede, AK Parti ise...

'Z kuşağı' seçim anketi! Kararsızlar zirvede, AK Parti ise...

İlginizi Çekebilir

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.