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  4. Hindistan'da akılalmaz olay! Prezervatif yerine yapıştırıcı kullandı hayatını kaybetti

Hindistan'da akılalmaz olay! Prezervatif yerine yapıştırıcı kullandı hayatını kaybetti

26.08.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hintli bir adam prezervatif almayı unuttuğu için penisine güçlü bir yapıştırıcı sürmeyi denedi ancak bu çözüm yöntemi ne yazık ki sonu oldu. 25 yaşındaki genç, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Hindistan'da akılalmaz olay! Prezervatif yerine yapıştırıcı kullandı hayatını kaybetti

Hindistan'ın Gujarat kendtinde meydana gelen akılalmaz olayda kız arkadaşıyla bir otele giden 25 yaşındaki Salman Mirza prezervatif getirmeyi unutunca penisinin ucuna yapıştırıcı sürmeyi denedi.

Polis, her ikisinin de uyuşturucu bağımlısı olduğu bildirilen çiftin 22 Haziran'da Ahmedabad'ın Juhapura semtindeki otele giriş yaptığını ve ertesi gün Mirza'nın dışarıda baygın halde bulunduğunu söyledi.

Times of India'ya konuşan Premsukh Delu adındaki bir polis memuruna göre çift, uyuşturucuyu yapıştırıcıyla karıştırıp soludu. Daha sonra Salman söz konusu yapıştırıcıyı korunmak için penisine sürdü.

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ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Baygın halde hastaneye kaldırılan genç, burada yapıştırıcının neden olduğu çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. İç organ örnekleri adli muayene için gönderilirken, olay sonrası açıklama yapan sağlık uzmanları daha önce de böyle vakalarla karşılaştıklarını korunma için bunun gibi tehlikeli yollara başvurulmamasını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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