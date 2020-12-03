HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Hindistan'da arılar yolcu uçağını istila etti

Hindistan'da arılar yolcu uçağını istila etti

03.12.2020 16:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hindistan'da arılar yolcu uçağını istila etti

Hindistan’ın Kalküta Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı yuva olarak seçen arılar havalimanında zor anlar yaşanmasına neden oldu.

Ev, ağaç, çatı gibi yerlere yuva yapan arılar bu kez şaşırttı. Hindistan’ın Kalküta Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı yuva olarak seçen arılar havalimanında zor anlar yaşanmasına neden oldu.

TAZYİKLİ SU İLE DAĞITILMAYA ÇALIŞILDI

Park halindeki Vistara Havayollarına ait Airbus A320 tipi bir yolcu uçağının sağ ön yolcu kapısını bulunduğu alanı kaplayan binlerce bal arısı havalimanı itfaiye ekipleri tarafından su sıkılarak dağıtıldı. Pazartesi günü yaşanan olay anına ait görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Geçen yılda benzeri bir olay yaşanmış, Air India'ya ait uçağın sol kokpit camını kaplayan arılar uçağın gecikmeye girmesine neden olmuştu.

TEHLİKEYE NEDEN OLABİLİR

Öte yandan havacılık uzmanları, gövdesinde arı ve benzeri böcek sürüsü tespit edilen uçakların gerekli kontroller yapılmadan kalkışına izin verilmediğine dikkat çekti. Uzmanlar, ise arıları uçakların hızını ölçen 'Pitot Tüpü'ne girerek arızaya neden olabileceğini vurguladı.

24 YIL ÖNCE EŞEK ARISI UÇAK DÜŞÜRMÜŞTÜ

9 Şubat 1996'da Dominik Cumhuriyeti'nden kalktıktan sonra düşen Birgen Air'e ait B757 tipi uçağın 'sıvacı eşek arısı' ile pilotların aldığı bir dizi yanlış karar yüzünden düştüğü National Geografic isimli belgesel kanalında yayınlanan 'kaza raporu'nda açıklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Yılbaşı ağacının dallarında koala bulunduYılbaşı ağacının dallarında koala bulundu
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

En Çok Okunan Haberler

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Sokağa çıkma kısıtlaması işe yaradı mı? İşte yanıtı

Sokağa çıkma kısıtlaması işe yaradı mı? İşte yanıtı

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

LGBTİ karşıtı milletvekili çıplak bir erkekle online toplantıda görüntülendi

Milletvekili çıplak bir erkekle online toplantıda görüntülendi!

Yılbaşı ağacının dallarında koala bulundu

Yılbaşı ağacının dallarında koala bulundu

CIA’den takipçilerine yeni bir meydan okuma

CIA’den takipçilerine yeni bir meydan okuma

Kayseri'de duygulandıran görüntü! Çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip aracına koydu

Takdir toplayan hareket! Böyle görüntülendi

Brezilya'da hamile kılığında karpuz içinde uyuşturucu kaçakçılığı şaşırttı

Hamile kılığında karpuz içinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptı

40 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmayla satılıyor!

40 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmada!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.