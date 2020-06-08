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Mesanesinden 60 santimetrelik şarj kablosu çıkarıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2020 16:05 | Son Güncelleme

Adamın cinsel tatmin için bu eylemi yaptığı anlaşılırken ameliyatı gerçekleştiren doktor 25 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olaya tanık olduğunu söyledi.

Mesanesinden 60 santimetrelik şarj kablosu çıkarıldı

Hindistan'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir adamın mesanesinden yaklaşık 60 santimetrelik şarj kablosu çıkarıldı.

Olay ülkenin kuzeyindeki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde yaşandı.

30 yaşındaki bir adam birkaç gün önce evinin yakınındaki özel hastaneye karın ağrısı şikayetiyle gitti.

ÖNCE KULAKLIK YEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Hasta doktorlara en başta gerçeği anlatmadı ve yanlışlıkla bir kulaklık "yediğini" söyledi. Zira doktorlar adamın geçmişte de kulaklık yediğini göstren tıbbi kayıtlar vardı.

Ancak hastanın midesini inceleyen doktorlar herhangi bir şey bulamadı. Durumdan şüphelenerek hastanın röntgenini çeken doktorlar bir sürprizle karşılaştı.

Adamın mesanesinde (idrar kesesi) 61 santimetre uzunluğunda bir kablo bulunuyordu.

Cinsel tatmin amacıyla kabloyu penisinden içeri soktuğu anlaşıldı

Hemen ameliyat kararı alan doktorlar 45 dakikalık operasyon sonucu kabloyu çıkarmayı başardı.

Operasyonu gerçekleştren Dr Walliul Islam, 25 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu söyledi.

Doktorların açıklamasına göre adam cinsel tatmin amacıyla kabloyu cinsel organından içeri sokmuştu.

Hasta ameliyatın ardından hastanede 3 gün boyunca müşahade altında tutuldu.


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