Hindistan'da bir hafta içinde ikinci toplu tecavüz!

Günde yaklaşık 90 tecavüz ihbarının yapıldığı, yılda on binlerce tecavüz vakasının kayıtlara geçtiği Hindistan'da, bir hafta içinde ikinci kez en alt kasttan bir kadın toplu tecavüzle öldürüldü.

Kast sisteminin en altındaki Dalit topluluğundan 19 yaşındaki bir kadının daha üst kasta mensup dört erkeğin toplu tecavüzünün ardından kaldırıldığı hastanede ölmesi karşısında ülke çapında protestolar düzenlenirken, yine Dalit topluluğundan 22 yaşındaki bir kadının salı günü iki erkeğin tecavüzüne uğradığı haberi geldi. Uttar Pradeş eyaletinde diğer Dalit mensubunun toplu tecavüze uğradığı yere 500 km mesafede saldırılan kadın, hastaneye götürülürken öldü.

Medyaya konuşan annesi "Bir sürücü getirip evimizin önüne attı. Çocuğum ne ayakta durabiliyor ne konuşabiliyordu" dedi.

Polis, kimliklerini açıklamaksızın iki zanlının yakalandığını ve toplu tecavüz ve cinayetle suçlandığını aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini ve iki zanlının hızlı karar veren özel mahkemede yargılanabileceklerini söyledi.

ÖLÜM CEZASI ÇÖZÜM OLMADI

2012 yılında başkent Delhi'de bir otobüste yanında erkak arkadaşı varken toplu tecavüze uğrayan üniversite öğrencisinin ölmesinin ardından Hindistan'da tecavüz suçlarına ölüm cezası getirildi.