HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Hindistan'da bir hafta içinde ikinci toplu tecavüz!

Hindistan'da bir hafta içinde ikinci toplu tecavüz!

İLGİNÇ HABERLER  | 01.10.2020 15:06 | Son Güncelleme

Kast sisteminin en altındaki Dalit topluluğundan 19 yaşındaki bir kadının daha üst kasta mensup dört erkeğin toplu tecavüzünün ardından ölmesi sonrası, 22 yaşındaki Dalit bir kadın iki erkeğin tecavüzüne uğrayarak hayatını kaybetti.

Hindistan'da bir hafta içinde ikinci toplu tecavüz!

Günde yaklaşık 90 tecavüz ihbarının yapıldığı, yılda on binlerce tecavüz vakasının kayıtlara geçtiği Hindistan'da, bir hafta içinde ikinci kez en alt kasttan bir kadın toplu tecavüzle öldürüldü.

Kast sisteminin en altındaki Dalit topluluğundan 19 yaşındaki bir kadının daha üst kasta mensup dört erkeğin toplu tecavüzünün ardından kaldırıldığı hastanede ölmesi karşısında ülke çapında protestolar düzenlenirken, yine Dalit topluluğundan 22 yaşındaki bir kadının salı günü iki erkeğin tecavüzüne uğradığı haberi geldi. Uttar Pradeş eyaletinde diğer Dalit mensubunun toplu tecavüze uğradığı yere 500 km mesafede saldırılan kadın, hastaneye götürülürken öldü.

Medyaya konuşan annesi "Bir sürücü getirip evimizin önüne attı. Çocuğum ne ayakta durabiliyor ne konuşabiliyordu" dedi.

Polis, kimliklerini açıklamaksızın iki zanlının yakalandığını ve toplu tecavüz ve cinayetle suçlandığını aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini ve iki zanlının hızlı karar veren özel mahkemede yargılanabileceklerini söyledi.

ÖLÜM CEZASI ÇÖZÜM OLMADI

2012 yılında başkent Delhi'de bir otobüste yanında erkak arkadaşı varken toplu tecavüze uğrayan üniversite öğrencisinin ölmesinin ardından Hindistan'da tecavüz suçlarına ölüm cezası getirildi.

Ancak bu saldırıları durdurmaya yetmedi.

2012'deki vakanın faili 4 erkeğin mart ayında asılmasına rağmen, ülkenin cinsel şiddet sorunu aynen devam ediyor.

KORONAVİRÜS PANDEMİSİ DÖNEMİNDE SALDIRILAR ARTTI

Hindistan'da yaşayan 200 milyon Dalit, çok uzun zamandır ayrımcılık mağduru olmalarının üzerine koronavirüs pandemisi döneminde artan saldırılarla karşı karşıya.

POLİS İŞBİRLİKÇİ GİBİ DAVARANABİLİYOR

19 yaşındaki Dalit kurban 14 Eylül'deki toplu tecavüzden iki hafta sonra can verirken, polisin ölüsünü aile ve basını yaklaştırmaksızın alelacele yakması, son bir kez görmek için uğraşan aile üyelerini dövmesi de ayrıca tepki çekti.

Kadının kardeşi, polisin saldırıdan 10 gün sonra zanlıları gözaltına aldığına dikkat çekerek "Onu ölüme terk ettiler. 14 gün boyunca hayatta kalma savaşı verdi" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
Genç kızın ölümden döndüğü anlarGenç kızın ölümden döndüğü anlar
ALES 2 zaman? ALES 2 başvuru tarihleri! ALES 2 zaman? ALES 2 başvuru tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
İlk konukları belli oldu
İlk konukları belli oldu
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Lüks restoranda buluşan iş adamları birbirine girdi
Lüks restoranda buluşan iş adamları birbirine girdi
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Diğer Haberler
ABD seçimlerinde oy kullanan kadınlara yapay penis (vibratör) bedava!
ABD seçimlerinde oy kullanan kadınlara yapay penis (vibratör) bedava!
Genç kız, binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu
Genç kızın ölümden döndüğü anlar
Damperi açık unutan kamyon sürücüsü üst geçidi devirince ezilerek öldü
Dehşet! Damperi açık unutunca...
Kadın halterciyi erkek sanıp uçağa almadılar
Kadın halterciyi erkek sanıp uçağa almadılar
Hatay'da korkutan hortum böyle görüntülendi
Korkutan anlar! Bir anda ortaya çıktı
Türünün en yaşlısı ünlü güvercin, 24 yıl sonra yuvaya döndü
Türünün en yaşlısı güvercin, 24 yıl sonra yuvaya döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.