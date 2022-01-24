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Hindistan'da bir ilk! Metaverse'de düğün yapacaklar: Gelinin ölen babası da katılacak

24.01.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metaverse çılgınlığı düğünlere de sıçradı. Hintli bir çift, sanal gerçeklik evreni "metaverse"de gerçekleştirilecek Harry Potter temalı bir düğünde evlenmeye hazırlanıyor. 24 yaşındaki Dinesh Sivakumar Padmavathi ve 23 yaşındaki nişanlısı Janaganandhini Ramaswamy'nin türünün Hindistan'daki ilk örneği olacak metaverse düğününe gelinin vefat eden babası da katılacak. İşte metaverse düğününün detayları...

Hindistan'da bir ilk! Metaverse'de düğün yapacaklar: Gelinin ölen babası da katılacak

Metaverse, son günlerin çok konuşulan konularından biri oldu. Metaverse arsalarının satıldığı dahi görüldü. Şimdi ise Hintli çift, bir metaverse düğününde evlenmek için gün sayıyor.

HARRY POTTER TEMALI HİNTLİ METAVERSE DÜĞÜNÜ

Dailymail'ın haberine göre; 24 yaşındaki Dinesh Sivakumar Padmavathi ve 23 yaşındaki nişanlısı Janaganandhini Ramaswamy, Harry Potter temalı bir metaverse düğünü düzenleyecek. Sanal düğüne gelinin geçen yıl ölen hayatını kaybeden babası da katılacak. Türünün Hindistan'daki ilk örneği olan düğün töreni 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

BİNLERCE KİŞİ KATILACAK

Padmavathi, ailesini ve arkadaşlarını, ayrıca Twitter ve Instagram'daki binlerce takipçisini törene ve resepsiyona katılmaya davet etti. Padmavath, Şimdiye kadar gösterilen ilgiye göre yaklaşık 5 bin kişinin katılabileceğini, 2 bin kişinin ise kesinlikle katılacağını söyledi.

ÖLEN KAYINPEDERİ METAVERSE DÜĞÜNÜNE KATILACAK

Konuklar arasında Ramaswamy'nin geçen yıl hayatını kaybeden babası da olacak. Padmavathi, "Avatarını tüm misafirleri karşılayan kişi o olacak şekilde yarattım. Bu onun için çok duygusal bir an olacak." dedi.

Çift tören için geleneksel Hint elbisesi giyerken, resepsiyonda Hogwarts teması olacak.

Padmavathi, binlerce misafirin sanal düğüne gelmesi durumunda Sivalingapuram köyündeki internetin zorlanabileceğini belirtti.

Hindistan'da geleneklere aykırı olduğunu söyleyerek yeni düğünü eleştirenler de oldu.

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Hindistan
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