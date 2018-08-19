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Hindistan'da büyük felaket! Yaşanan sel sonrası 324 kişi hayatını kaybetti!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.08.2018 03:13 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Kerala eyaleti şiddetli yağışlara teslim. Sel ve heyelanlarda 324 kişi hayatını kaybetti, 220 bini aşkın kişi sığınma merkezlerine yerleştirildi, yüz binler yardım bekliyor.

Hindistan'da büyük felaket! Yaşanan sel sonrası 324 kişi hayatını kaybetti!

Hindistan’ın Kerala eyaletinde ‘evlerin ve köprülerin’ sel suları içinde sürüklendiği büyük felakette, 8 Ağustos tarihinden bu yana 324 kişi hayatını kaybetti. Bölgede 220 binden fazla kişinin bulundukları alandan tahliye edilerek sığınma merkezlerine yerleştirildiği bildirildi.

Eyaletteki 14 bölgeden 12’sinin yoğun olarak etkilendiği felakette, binlerce ev su altında kaldı; 32 bin 500 hektarlık tarım alanı tahrip oldu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgedeki yıkımı görmek ve kurtarma çalışmalarını takip etmek için olay yerine gitti. Eyaletteki en büyük havaalanının 26 Ağustos tarihine kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

33 MİLYON KİŞİ YAŞIYOR

Kerala eyaleti Başbakanı Pinarali Vijayan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kerala yüzyılın en kötü sel felaketini yaşıyor” derken, durumun ulusal felaket olarak nitelendirilmesi çağrısında bulundu. Sel nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan yüz binlerce kişiye yardım ulaştırılamadığı ifade edildi. Bölgede muson yağmurları son 10 gündür etkisini sürdürüyor. Kerala eyaletinde toplamda 33 milyon kişi yaşıyor ancak felaketten etkilenenleri yardım etmesi amacıyla sadece 30 askeri helikopter ve 400 tekne görev yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kerala sel heyelan

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