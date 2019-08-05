HABER

Gerilim yükseldi, savaşın eşiğindeler!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2019 10:33 | Son Güncelleme

Hindistan'da hükümet, Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldırmak için parlamentoya teklif götürdü.

Gerilim yükseldi, savaşın eşiğindeler!

BBC'nin haberine göre, Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinde değişiklik yapılması amacıyla parlamentoya teklif sundu.

Teklif, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah tarafından duyurulurken, muhalif milletvekillerinin protestolarıyla karşılandı.

Bu arada Cammu Keşmir'e günlerdir paramilis güçlerin yığılmasının ardından gece bölgede siyasetçiler ev hapsine alındı.

Güvenlik güçlerinin Srinagar'da yollara ve kavşaklara çelik bariyerler ve dikenli teller döşediği görüldü.

Bölgede ayrıca kamuya açık toplantılar yasaklandı, okullar kapatıldı, mobil ağlara ve internete kısıtlama getirildi.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde ve bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim bulunuyor. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

PARTNER Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı
Demokratlar: Saldırgan Trump’ın ırkçılığından cesaret aldıDemokratlar: Saldırgan Trump’ın ırkçılığından cesaret aldı
Hong Kong’da protestolar genel grev ile devam ediyorHong Kong’da protestolar genel grev ile devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan India gerilim savaş Cammu Keşmir

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Neler oluyor? Tüm ülke karanlığa gömüldü

Neler oluyor? Tüm ülke karanlığa gömüldü

Libya'da Hafter güçlerinden hava saldırısı: 20 ölü

Libya'da Hafter güçlerinden hava saldırısı: 20 ölü

Mısır'da korkunç olay! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Mısır'da korkunç olay!

İsrail'in ünlü Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 asker kansere yakalandı!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Libya’da 124 kişiyi taşıyan uçağın yanına füze düştü!

Libya’da 124 kişiyi taşıyan uçağın yanına füze düştü!

ABD'de 24 saat içinde 3'üncü saldırı! Yaralılar var

ABD'de 3'üncü saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.