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Canlı halde gömülmüş kız bebek kurtarıldı!

BBC BBC
15.10.2019 09:29 | Son Güncelleme

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş'te canlı halde gömülmüş, yeni doğmuş bir bebek bulundu.

Canlı halde gömülmüş kız bebek kurtarıldı!

Hızla hastaneye götürülen kız bebeğin sağlık durumunun iyiye gitmeye başladığı bildirildi.

Polisin verdiği bilgiye göre bebek, doğduktan birkaç dakika sonra ölen bebeğini gömen bir kişi tarafından, yaklaşık 90 cm derinlikte bir mezarda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis "Bebeğin ailesini bulmaya çalışıyoruz. Bunun, onların rızası ile gerçekleşmiş olduğundan şüpheleniyoruz" dedi.

Polis bebeğin, ölen bebeğini gömmek üzere mezar kazan bir köylü tarafından fark edilip çıkarıldığını açıkladı. Komiser Abhinandan Singh "Bebeğe mezar kazarken yaklaşık 90 cm derinlikte kürekleri bir toprak kaba çarpmış ve kabı dışarı çıkardıklarında içinde bir bebek olduğunu görmüşler" dedi.

Bebeğin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Hindistan'ın kadın erkek eşitliği notu çok düşük ve özellikle yoksul kesimlerinde kız çocuklar ekonomik yük olarak görülüyor. Ülkedeki kadın hakları savunucuları, geleneksel olarak erkek bebeği değerli gören anlayış nedeniyle milyonlarca kız çocuğun, anne karnında ya da bebekken öldürüldüğünü belirtiyor.

Ülkede anne karnındaki kız bebekleri öldürmek için yasa dışı yollarla kürtaj yapan klinikler olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kız bebek

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