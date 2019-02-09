Hindistan’da çığ felaketi

Polis memuru Harmeet Singh, 3 polis memuru ve 2 itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldığını, 2 kişinin kurtarıldığını ve kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kokernag bölgesinde meydana gelen diğer bir çığ felaketinde aynı aileden bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise kaybolduğu belirtildi.