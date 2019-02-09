Hindistan’da çığ felaketi

Emniyet yetkilisi S.P. Pani, itfaiye biriminin bulunduğu Banihal bölgesinde gece saatlerinde meydana gelen felakette bir itfaiye istasyonundaki 6'sı polis, 2'si itfaiye eri 10 kişinin çığ altında kaldığını belirtti.
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