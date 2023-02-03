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Hindistan'da 'çocuk evlilik' operasyonu! En az 1800 kişi gözaltına alındı

03.02.2023 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Assam eyaletindeki çocuk evlilik operasyonunda en az 1800 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Eyaletin Başbakanı Himanta Biswa Sarma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililerin kadınlara karşı 'affedilemez ve iğrenç suça karşı sıfır tolerans ruhuyla' hareket edeceğini bildirdi. Öte yandan söz konusu evliliklerde nikahı kıyan din görevlilerinin de yetkililerin hedefinde olduğu açıklandı.

Hindistan'da 'çocuk evlilik' operasyonu! En az 1800 kişi gözaltına alındı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde çocuk evliliklere karşı yapılan operasyonda 1800'den fazla kişi gözaltına alındı.

SIFIR TOLERANS

Assam Başbakanı Himanta Biswa Sarma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililerin kadınlara karşı" affedilemez ve iğrenç suça karşı sıfır tolerans ruhuyla" hareket edeceğini belirtti.

18 yaşın altında yapılan evliliklere ilişkin düzenlenen operasyonlarda, Assam genelinde 1800'den fazla kişinin gözaltına alındığını ifade eden Sarma, bu evliliklerde nikahı kıyan din görevlilerinin de yetkililerin hedefinde olduğunu dile getirdi.

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Merkezi Assam'da bulunan "Global Organization for Life Development" adlı sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Rajib Sharma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk evliliklerin gelenekten daha öte olduğunu söyledi.

Toplumda kabile ve azınlıkların olduğunu ve bunların da kızlarını küçük yaşlarda evlendirdiklerini anlatan Sharma, yoksulluk, cehalet ve hükümet önlemlerinin yetersizliğini Assam'da çocuk yaşta yapılan evliliklerin nedenleri arasında gösterdi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK KIZLARLA EVLENEN ERKEKLER HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

Assam Başbakanı Sarma, dün, Assam'da son 9 günde yapılan 4 bin çocuk evliliğin ele alınacağını açıklamıştı.

Assam hükümeti, ocakta, 18 yaşından küçük kızlarla evlenen erkekler hakkında yasal süreçlerin başlatılacağını duyurmuştu.

2019'da Assam hükümeti tarafından yapılan araştırmada, eyaletteki kızların yaklaşık yüzde 32'sinin 18 yaşına gelmeden evlendiği, yaklaşık yüzde 12'sinin de 18 yaşında doğum yaptığını ortaya konmuştu. (AA)

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Hindistan çocuk

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