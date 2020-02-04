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Hindistan'da çocuklarını doyurmak için 2 dolara saçlarını sattı

04.02.2020 15:20 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde eşinin intihar etmesinden sonra geçim sıkıntısı arttığı için iki dolara saçlarını satmak zorunda kalan üç çocuk annesi Prema Selvam için yardım kampanyası başlatıldı.

Hindistan'da çocuklarını doyurmak için 2 dolara saçlarını sattı

Saçlarının parasının bir kısmıyla intihar edebilmek için böcek ilacı satın almaya çalışan fakat dükkan sahibinin şüphelenmesiyle geri çevrilen 31 yaşındaki Selvam, bugün hayata daha umutla baktığını söylüyor.

Saçlarını sattıktan sonra hayatı değişen Selvam yaşadıklarını BBC'ye anlattı.

EŞİ TEFECİDEN BORÇ ALDI, İNTİHAR ETTİ!

Selvam ve eşi geçen yıla kadar bir tuğla ocağında çalışıyordu. Bu parayla zor geçinen aile, kendi tuğla ocaklarını açmaya karar verdi. Kocası tefecilerden kredi aldı. İşleri umdukları gibi gitmedi, ocak battı. Kocası borçlarını ödeyemeyince intihar etti.

Eşini kaybettikten sonra borçları ödeyemeyen Selvam bir süre iki çocuğunu da işçi olarak yanında götürdü. Günde 200 rupi (yaklaşık 2,80 dolar) kazanıyordu. Bu para, ailenin günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyordu.

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Ama bir gün hastalandı ve işe gidememeye başladı.

'PLASTİK LEĞENLERDEN BAŞKA SATABİLECEK BİR ŞEYİM YOKTU'

Prema Selvam, "Artık tuğla taşıyamama başladım. Üç ay evde hasta yattım. Borçlarımız birikti. Yiyecek bir şeyimiz kalmadı. Yedi yaşındaki oğlum Kaliyappan bir gün okul dönüşü yemek istedi. Bir şey bulamadık. Açlıktan ağlamaya başladı" diyor.

Selvam'ın yiyecek alabilmek için satabileceği bir şeyi de yoktu. "Evde sadece plastik leğenler vardı. 10 rupimiz (14 cent) bile yoktu" diyen Selvam, daha önce önünden geçtiği bir peruk dükkanının saç satın aldığını hatırladı ve saçlarını satmaya karar verdi.

Selvam dükkana gitti ve tüm saçını kökünden 150 rupi'ye sattı.

Bu belki büyük bir para gibi görünmeyebilir. Gerçekten de Hindistan'da herhangi bir büyük şehirde, bu bir öğle yemeği parası.

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Hindistan da insan saçı ihracatında önde gelen ülkelerden.

Ama Selvam o gün çocukları için tanesi 20 rupi'den üç paket haşlanmış pirinç aldığını hatırlıyor.

Saçlarını satmak şüphesiz geçici bir ferahlamaydı ve aklına başka şeyler geliyordu.

Birkaç gün sonra böcek ve tarım ilacı satılan bir dükkana girip, intihar etmek için kullanacağı bir şeyler aradı. Dükkan sahibi tavırlarından şüphelendiği için bir şey satmayı reddetti.

Evine giden Selvam, burada intihar etmeye çalıştı. Bu kez de yakınlarda yaşayan ve tesadüfen ziyaretine gelen kız kardeşi tarafından kurtarıldı.

'MUCİZEVİ ZİYARET'

Ve sonra bir "mucize" oldu.

Bala Murugan adlı bir kişi ziyaretine geldi.

Murugan, Selvam'ın hikayesini tuğla ocağı olan bir arkadaşından duymuştu.

Bala Murugan kendi yoksulluk günlerini hatırlamıştı. 10 yaşındayken annesi pirinç alabilmek için bir gün evdeki eski kitap ve gazeteleri kiloyla satmıştı. Annesi bir gün cinnet getirip kendisini ve çocuklarını öldürmeye karar vermiş. Son anda bu kararından vazgeçen annesi tedavi altına alınmış.

Şimdi çocukluğundaki yoksulluktan çok farklı bir dünyada yaşayan ve bir bilgisayar grafik merkezi sahibi olan Murugan, Selvam'a yiyecek alması için bir miktar para vermiş sonra da hikayesini sosyal medyada paylaşmış ve yardım kampanyası başlatılmış.

Selvam için bir günde 120 bin rupi (1670 dolar) toplanmış. Bu para borçlarının çoğunu karşılamaya yettiği için onun isteğiyle kampanya durdurulmuş. Selvam kalan parayı kendisi çalışarak ödeyecek. Ayda sadece 700 rupi (10 dolar) ödeme yapması gerekiyor.

Kampanyadan sonra yerel yetkililer de Selvam'ı ziyaret etmiş, bir süt bayiliği açabilmesi için yardım etme sözü vermiş.

Selvam yakında tekrar kendi ayaklarının üzerinde duracak. Ama Hindistan'da Selvam'ın durumunda olan milyonlarca kişi var.

Dünya Bankası'na göre Hindistan dünyada aşırı yoksulluk içinde olan en fazla insanın yaşadığı ikinci ülke. Günde 1,90 dolardan daha az parayla geçinmek zorunda olan insanlar, aşırı yoksulluk kategorisine giriyor.

Hindistan'da Selvam gibi okuma yazması olmayan ve zorlu koşullarda yaşayan milyonlarca insan, hükümetin yoksullara yardım programından haberdar değil.

Ülkenin resmi bankacılık kuralları çok karmaşık ve yoksulların düşük faizle kredi almaları kolay değil. Bu yüzden Selvam'ın kocası gibi birçok insan, tefecilerden yüksek faizle borç alıyor. Bu durumdaki kişiler, genellikle borçlarını geri ödeyemiyor. Aksine kendilerini, borçlarının daha da arttığı bir girdabın içinde buluyorlar.


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Hindistan India 2 DOLAR saç satmak anne PREMA SELVAM

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