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Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü

DÜNYA HABERLERİ  | 30.06.2020 16:55 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının yayılmaya başladığı Hindistan'da hükümet çareyi karton yataklarda buldu. Başkent Yeni Delhi'de 10 bin karton yataktan oluşan hastane kuruldu.

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da corona virüs salgını günden güne yayılıyor.

Uzun süre karantinada kalan ülkede önlemler esnetilmeye başlatılınca vaka sayısı hızla artmaya başladı.

Ülkede son olarak 565 binden Covid-19 vakası tespit edildi.

Hindistan'da corona virüse bağlı semptomlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 17 bine yaklaştı.

Gelir düzeyi düşük ülkede hükümet Covid-19 hastalarına bakabilmek için ilginç bir yöntem geliştirdi.

Hızla oluşturulan sahra hastanelerinde normal yatak yerine kartondan yapılan yataklar tercih edildi.

Başkent Yeni Delhi'deki 10 bin yataklı sahra hastansinde yatakların tamamı kartondan yapıldı.

Karton yatakların önümüzdeki günlerde ülkenin başka yerlerinde de kullanılması amaçlanıyor.

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