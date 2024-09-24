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Hindistan'da da Maymun çiçeği virüsü görüldü

24.09.2024 11:44
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Dünya’da korku ve paniğe neden olan yeni bir virüs salgını günden güne diğer ülkelere de sıçramaya devam ediyor. İsveç, Tayland, Pakistan’ın ardından Hindistan’da bir kişi de ilk kez Maymun çiçeği virüsü görüldü.

Dubai’den Hindistan’a dönen 38 yaşındaki bir kişi de Maymun çiçeği virüsünün görülmesi paniğe neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ağustos ayında Afrika’da acil durum ilan edilmesinin ardından İsveç, Tayland ve Pakistan’ın yanı sıra Afrika kıtası dışındaki ülkelere yayıldığını duyurdu.

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DÜNYA’DA 30 BİN ŞÜPHELİ MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜ TAŞIYOR

DSÖ, Afrika’da bu yıl içerisinde çoğunluğu testlerin tükendiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere 30 bin şüpheli M-çiçeği virüsü vakasının görüldüğünü duyurmuştu. DSÖ’nün bu açıklamasının ardından Hindistan’da ilk M-çiçeği vakasının görüldüğünü bildirdi. Yetkililer, M-çiçeği virüsünün yakın zamanda Dubai’den dönen ve ülkenin Kerala eyaletinde yaşayan 38 yaşında olduğunu açıkladı. Ayrıca, virüsün tespit edildiği kişinin hastanede tedavi altına alındığı ve temaslı kişilerin de gözlemlendiği aktarıldı.

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DİĞER YOLCULARDA SEMPTOM GÖRÜLMEDİ

Eyalet Sağlık yetkilikleri, virüsün bulaştığı kişinin arkadaşı ve aile bireylerinden oluşan 29 kişi ile anı uçakta bulunan 37 yolcunun gözlem altında olduğu ve şu ana kadar herhangi bir semptom göstermediği bildirildi.
Hindistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Manisha Verma, Kerala eyaletinin Malappuram bölgesinde bildirilen Maymun çiçeği vakasının clad 1'e ait olduğunu doğruladı.

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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİNE DİKKAT

Ateş, kas ağrısı, şişmiş lenf düğümleri ve vücutta lezyonlar gibi semptomlar gösteren Maymun çiçeği virüsü tedavi edilmemesi durumunda ölümcül olabilir.
Clade 1b olarak adlandırılan yeni varyantın yüksek bulaşıcılığı olduğu ve Afrika’daki m-çiçeği salgını ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Hindistan’da son 2 yılda 30’dan fazla şüpheli M-çiçeği virüsü görüldüğü ifade edilse de ilk vaka bugün doğrulandı. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Maymun çiçeği virüsü dünya sağlık örgütü
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