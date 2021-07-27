Hindistan'da dehşet! Genç kız, kot pantolon giydiği için öldürüldü

BBC'nin haberine göre, geçen hafta, kot pantolon giymesine karşı çıkan aile üyeleri tarafından sopalarla dövülen Neha Paswan, bir köprüde asılmış olarak bulundu.

Paswan'ın annesi Shakuntala Devi, kızının dedesi ve amcaları tarafından "ölümüne" dövüldüğünü ve durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye götürdüklerini söyledi.

CESET BİR GÜN SONRA BULUNDU

Aile üyelerinin kendisinin hastanede kızına refakat etmesine izin vermediğini aktaran anne, olaydan bir gün sonra kızının asılmış haldeki cansız bedenini bir köprüde bulduklarını kaydetti.

Polis, dede dahil olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Hindistan'ın bazı bölgelerinde kadınların kıyafetleri, gittikleri yerler ve konuştukları kişiler gibi yaşam tarzlarına müdahaleler sıklıkla görülürken, buna bağlı ölümle sonuçlanan çok sayıda şiddet olayı da meydana geliyor.

Shakuntala Devi (sağda) hala kızının neden öldürüldüğünü anlamaya çalışıyor

(AA)

