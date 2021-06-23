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Hindistan'da Delta Plus varyantı vaka sayısı 40'a yükseldi: Daha bulaşıcı ve tehlikeli

23.06.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da, koronavirüsün (Covid-19) B.1.617 Hindistan mutasyonunun ardından ortaya çıkan Delta Plus mutasyonun vaka sayısı 40’a yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Hindistan mutasyon virüsünün daha bulaşıcı olduğu açıklanırken yeni belirlenen Delta Plus mutasyonunun ise Hindistan mutasyonundan daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu düşünülüyor.

Hindistan'da Delta Plus varyantı vaka sayısı 40'a yükseldi: Daha bulaşıcı ve tehlikeli

Hindistan’da yen tip koronavirüsün (Covid-19) B.1.617 Hindistan mutasyonunun ardından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu ifade edilen Delta Plus adlı yeni mutasyon görülmüştü. Ülkede toplam Delta Plus mutasyonun vaka sayısının 40’ yükseldiği açıklandı.

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamda, “Delta Plus mutasyonu Maharaştra, Kerala ve Madhya Pradesh'te görüldü. Şimdiye kadar 40 vaka tespit edildi. Önemli bir artış yok" denildi. Maharaştra, Kerala ve Madhya Pradesh'e yeni mutasyonun yayılmaması için kalabalıkların ve toplantıların yasaklanmasıyla beraber koronavirüse karşı alınan önlemlerin arttırılmaya talimat verildi.

"DAHA BULAŞICI VE TEHLİKELİ"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Hindistan mutasyon virüsünün daha bulaşıcı olduğu açıklanırken yeni belirlenen Delta Plus mutasyonunun ise Hindistan mutasyonundan daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu düşünülüyor. Maharashtra'daki Hindistanlı sağlık uzmanlara göre, Delta Plus ülkede üçüncü bir salgın dalgasını tetikleyebilecek.

Hindistan’da açıklanan son verilere göre toplam koronavirüs vaka sayısı 30 milyon 28 bin 709’a ulaşırken korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 390 bin 691 oldu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan
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