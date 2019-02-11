HABER

Hindistan'da domuz gribi salgınından ölenlerin sayııs 105'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.02.2019 08:00 | Son Güncelleme

Hindistan'da domuz gribi salgını nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü Racastan eyaletinde yaşamını yitirenlerin sayısı 105'e yükseldi.

Hindistan'da domuz gribi salgınından ölenlerin sayııs 105'e yükseldi

Hindistan basınında yetkililere dayandırılan haberlere göre, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne bağlı en fazla ölümün gerçekleştiği Racastan'da bu yıl 2 bin 854 vaka kaydedildi.

Yetkililer, eyalette hafta sonu 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle yıl başından bu yana salgına bağlı ölü sayısının 105'e çıktığını bildirdi.

Eyalette salgının en fazla Jaipur, Ganganagar ve Sikar şehirlerinde görüldüğü kaydedildi.

Hastalıktan en fazla etkilenen diğer bölgeler ise Delhi, Gucarat ve Haryana eyaletleri olmuştu.

Kaynak: AA


PARTNERSeyirci rol zannetti ama...Seyirci rol zannetti ama...
Kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildiKutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildi
Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Domuz gribi Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Pelin Akil: Doktor da biz de şok olduk

Pelin Akil: Doktor da biz de şok olduk

Trump inada bindirdi! Kriz gittikçe büyüyor!

Trump inada bindirdi! Kriz gittikçe büyüyor!

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler

İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildi

Kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildi

Orduyla birlikte kameraların karşısına çıktı! Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Kriz gittikçe büyüyor! ABD'de hükümet tekrar kapanabilir

Trump inada bindirdi! Kriz gittikçe büyüyor!

Jeff Bezos çıplak selfie şantajında Suudileri de suçladı!

Dünyanın en zengin adamına çıplak şantajda Suudi iddiası!

Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda’da orman yangınları söndürülemiyor

Yeni Zelanda’da orman yangınları söndürülemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.