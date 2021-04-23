Hindistan'da felaketler peş peşe geldi! Hastanede önce oksijen tankı patladı şimdi de yangın çıktı

Koronavirüs salgınında en çok vaka görülen ülke olan Hindistan, virüs dışındaki nedenlerle de hastalarını kaybetmeye devam ediyor. Mumbai eyaletinin 70 kilometre kuzeyindeki Virar beldesinde bulunan Vijay Vallabh Hastanesinin ikinci katındaki Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı.

13 HASTA ÖLDÜ, 90 HASTA BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Geçtiğimiz gün oksijen tankındaki sızıntı nedeniyle 22 corona virüs hastasının yaşamını yitirdiği ülkede bu defa hastanede yangın çıktı. Havalandırma ünitesindeki patlamanın yol açtığı yangında, solunum cihazına bağlı 13 hasta hayatını kaybetti.

90 hastanın tedavi gördüğü hastanedeki yangın söndürülürken hayatta kalan hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Hindistan'da son haftalarda rekor düzeye ulaşan Kovid-19 vakaları, ülkenin halihazırda kırılgan durumdaki sağlık sistemini çökme noktasına getirdi. Hastanelerin kapasitesi her gün artan hasta sayısını kaldırmakta güçlük çekerken oksijen tüpü ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliği sorunlara yol açıyor.