Hindistan'da görülmemiş öğrenci protestosu! Treni yaktılar

Hint basınındaki haberlere göre, Bihar'daki demir yolunda iş için sınava giren öğrenciler, 2019'daki ilana göre sınavın tek aşamalı olduğunu, 2021'de ikinci aşamanın da yapılacağının duyurulduğunu, bunun, sınavı geçenlere yapılan bir haksızlık olduğunu ifade etti.

TRENİ ATEŞE VERDİLER, POLİSE VE VAGONLARA TAŞ ATTILAR

Gaya Tren İstasyonu'nda toplanan yüzlerce öğrenci, sınavda usulsüzlük yapıldığını öne sürerek durumu protesto etti. Bir yolcu trenini ateşe veren öğrenciler, polise ve vagonlara taş attı.

SÖZ VERİLDİ

Bu arada, demir yolu yetkilileri, protestoların ardından 1. Seviye ve Teknik Olmayan Genel Kategoriler sınavlarına ara verdi.

Diğer yandan, Hindistan Demiryolu Bakanı Ashwini Vaishnaw, öğrencilere yasaları ihlal etmemeleri çağrısı yaptı.

Vaishnaw, öğrencilere, onları sıkıntıya sokan durumun ele alınacağı sözü verdi. (AA)





