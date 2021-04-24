Hindistan’da hastanelerden acil yardım çağrısı: Oksijen tankları tükenmek üzere, hastalar beklerken ölüyor

Tüm dünyada yaşamı olumsuz etkilen koronavirüs salgını, Hindistan’ın sağlık sisteminin çökme aşamasına gelmesine neden oldu. Ülkede günlük tespit edilen vaka sayıları 350 binlere yaklaştı ve milyonlarca ağır hasta, hastaneleri doldurdu. Ülkenin batısındaki Gucarat, Maharaştra eyaletleri, kuzeyindeki Haryana eyaleti ve merkezindeki Madya Pradeş eyaletindeki hastaneler, oksijen tanklarının tamamen tükenmek üzere olduğunu duyurdu. Başkent Delhi’deki Sir Ganga Ram Hastanesi’nde ise Cuma günü 25 hastanın yeterli oksijen sağlanamadığı için hayatını kaybettiği açıklandı. Hastane yetkilileri acil yardım çağrısında bulunarak 60 hastanın daha ölmek üzere olduğunu duyurdu. Oksijen tankı, gece saatlerinde hastaneye ulaştırıldı.

TRENLERLE OKSİJEN TAŞINIYOR

Hastanelerde oksijen tanklarındaki azalma, ülkenin Demiryolu Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Ülke çapında başlatılan uygulama kapsamında, trenlerle birçok eyalete oksijen tankları taşınıyor. Sağlık yetkilileri, bu uygulamanın, vaka artışları nedeniyle bir süre daha devam edeceği görüşünde.