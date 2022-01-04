Hindistan'da iğrenç olay! Müslüman kadınları açık artırmaya çıkardılar

Hindistan'ın Maharashtra eyaleti Teknoloji Bakanı Satej Patil, Mumbai siber suçlar birimine bağlı polislerin komşu Karnataka eyaletinin Bengaluru şehrinde 21 yaşındaki mühendislik öğrencisini gözaltına aldığını belirtti. Hükümet yetkililerinin verdiği bilgilere göre, bu kişi çevrim içi sahte "açık artırma" yoluyla Müslüman kadınların isimlerini kullanıyordu.
Yüzden fazla kadının ismini izinsiz kullandığı iddia edilen öğrenciye kamu davası açıldığı ifade edildi.
Polis, şüphelinin kimlik bilgilerini paylaşmadı. Hindistan'da aralarında gazeteci, araştırmacı ve avukatların yer aldığı yüzden fazla kadının ismi, izinleri olmadan sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar kullanılarak "Bulli Bai" uygulamasındaki "açık artırma" listesine konulmuş ve ülke genelinde büyük tepki çekmişti.
Öte yandan Müslüman kadınları açık artırmaya çıkaran Hint web sitesinin de kapatıldığı belirtildi.
(AA)
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