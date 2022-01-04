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  4. Hindistan'da iğrenç olay! Müslüman kadınları açık artırmaya çıkardılar

Hindistan'da iğrenç olay! Müslüman kadınları açık artırmaya çıkardılar

04.01.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da hükümet yetkililerinin verdiği bilgilere göre, polis, çevrim içi sahte "açık artırma" yoluyla Müslüman kadınların isimlerinin kullanılmasından sorumlu olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı. Aralarında gazeteci, araştırmacı ve avukatların yer aldığı yüzden fazla kadının ismi, izinleri olmadan sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar kullanılarak "Bulli Bai" uygulamasındaki "açık artırma" listesine konulmuş ve ülke genelinde büyük tepki çekmişti.

Hindistan'da iğrenç olay! Müslüman kadınları açık artırmaya çıkardılar

Hindistan'ın Maharashtra eyaleti Teknoloji Bakanı Satej Patil, Mumbai siber suçlar birimine bağlı polislerin komşu Karnataka eyaletinin Bengaluru şehrinde 21 yaşındaki mühendislik öğrencisini gözaltına aldığını belirtti. Hükümet yetkililerinin verdiği bilgilere göre, bu kişi çevrim içi sahte "açık artırma" yoluyla Müslüman kadınların isimlerini kullanıyordu.

100'DEN FAZLA KADIN

Yüzden fazla kadının ismini izinsiz kullandığı iddia edilen öğrenciye kamu davası açıldığı ifade edildi.

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AÇIK ARTIRMA SİTESİNE KONULDU

Polis, şüphelinin kimlik bilgilerini paylaşmadı. Hindistan'da aralarında gazeteci, araştırmacı ve avukatların yer aldığı yüzden fazla kadının ismi, izinleri olmadan sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar kullanılarak "Bulli Bai" uygulamasındaki "açık artırma" listesine konulmuş ve ülke genelinde büyük tepki çekmişti.

Öte yandan Müslüman kadınları açık artırmaya çıkaran Hint web sitesinin de kapatıldığı belirtildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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