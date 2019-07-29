Milletvekilini tecavüzle suçlayan kadın 'şüpheli' bir trafik kazası geçirdi

Polis yetkililerine göre, adı açıklanmayan kadının içinde bulunduğu araca otoyolda plakası boyanmış bir kamyon çarptı.

Olayda kadının iki yakını hayatını kaybederken, avukatı da ağır yaralandı.

Kadının suçlaması sonrası gözaltına alınan milletvekili Kuldeep Singh Sengar bir yıldan uzun bir süredir hapiste.

BBC'ye konuşan yerel polis yetkilisi Rakeş Singh, kamyon şoförünün ve araç sahibinin gözaltına alındığını ve sorgulanmakta olduğunu açıkladı.

Kadının annesi, NDTV Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Sengar'ın adamları tarafından tehdit edildiklerini" söyledi.

Muhalefet partileri, olayın şüpheli olduğunu belirterek federal soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

'CİNAYET GİRİŞİMİ OLABİLİR'

Eyaletteki ana muhalefet partisi Samajwadi Partisi'nin lideri Akhileş Yadav, Hindustan Times gazetesine olayın bir "cinayet girişimi olabileceğini" söyledi.

Olay sırasında kadının başka bir dava nedeniyle hapiste olan amcasına ziyarete gitmekte olduğu belirtiliyor.

Polis yetkilileri, kadın ve ailesine daha önce koruma verildiğini ancak olay sırasında polis memurlarının yanında olmadığını söylüyor.