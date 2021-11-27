Hindistan'da ilginç olay! Kalemi çalınınca karakola giderek şikayetçi oldu

Hindistan’ın Andra Pradeş eyaletinde yer alan Kurnool kentinde bir ilkokul öğrencisini okulda kalemini çaldığını iddia ettiği arkadaşı hakkında karakola giderek şikayetçi oldu.

Peda Kaduburu Karakolundaki bir polis tarafından kaydedilen görüntülerde, kareli gömlekli küçük çocuk yanındaki arkadaşının günlerdir kalemlerini çaldığını ve bunun üzerine karakola gelerek ondan şikayetçi olmak istediğini dile getirdiği görüldü.

ARKADAŞINDAN ISRARLA ŞİKAYETÇİ OLMAK İSTEDİ

Küçük çocuğun şikayetini sakince dinleyen polis memuru, arkadaşından ısrarla şikayetçi olmak isteyen küçük çocuğa, arkadaşının bu yüzden hapse gönderileceğini, arkadaşının zor bir durumda kalacağını ve şikayeti hakkında yeniden düşünmesini istedi.

POLİS EL SIKIŞTIRARAK BARIŞTIRDI

Polis daha sonra çocukları el sıkıştırarak barışmasını sağlarken, aynı olayın tekrarlanmayacağına dair küçük çocuğa güvence verdi.

Andra Pradeş Polisi tarafından sosyal medyada paylaşılan küçük çocukların görüntüsü ülkenin gündemine oturdu. Polis paylaşımında, "Bu, yalnızca toplumun tüm kesimlerini önemseyen ve hizmet eden polise olan inançlarını gösterir” dedi. (İHA)



