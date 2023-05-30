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Hindistan'da infial yaratan olay! Genç kızı sokak ortasında defalarca bıçakladı, kafasını taşla ezdi

30.05.2023 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın başkenti Delhi'de 16 yaşında bir kadın, sokakta defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrası 20 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Güvenlik kameraları görüntüleri, şüphelinin kadının kafasını büyük bir taşla ezdiğini gösteriyor. Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda cinayeti "çok üzücü ve talihsiz" olarak nitelendirdi ve "Suçlular korkusuz hale geldi, polis korkusu yok" dedi.

Hindistan'da infial yaratan olay! Genç kızı sokak ortasında defalarca bıçakladı, kafasını taşla ezdi

Hindistan'da 16 yaşındaki genç kız, sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerde katilin kafasını büyük bir taşla ezdiği görüldü. Sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılan ve Hindistan'da infial yaratan kamera görüntülerinde, birçok görgü tanığının saldırıyı izlediği veya olay yerinden uzaklaştığı anlaşılıyor. Polis, çiftin olaydan birkaç saat önce tartıştığını açıkladı.

ARKADAŞININ DOĞUM GÜNÜNE KATILACAKTI

Hindistan merkezli ANI haber ajansına konuşan polis yetkilisi Ravi Kumar Singh'e göre genç kadın, saldırıya uğradığında bir arkadaşının oğlunun doğum günü partisine katılacaktı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Singh, şüphelinin Uttar Pradesh'in Bulandshahr ilçesi yakınlarında gözaltına alındığını söyledi.

"SUÇLULAR KORKUSUZ HALE GELDİ"

Olayın ardından birçok kişi sosyal medyada "Delhi cinayeti" ve "Delhi suçu" gibi etiketler kullanarak öfkelerini ifade etti.

Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda cinayeti "çok üzücü ve talihsiz" olarak nitelendirdi ve "Suçlular korkusuz hale geldi, polis korkusu yok" dedi.

"KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARI İÇİN SON DERECE GÜVENSİZ HALE GELDİ"

ANI'a konuşan Delhi Kadın Komisyonu Başkanı Swati Maliwal ise "Olay güvenlik kameralarına kaydedildi. Birkaç kişinin olayı gördüğünü ama aldırış etmediğini görüyoruz. Delhi, kadınlar ve kız çocukları için son derece güvensiz hale geldi" ifadelerini kullandı.

Ulusal Kadın Komisyonu Başkanı Rekha Sharma, olayın Delhi halkının "duyarsızlığını" gösterdiğini söyledi.

"KİMSE KIZA YARDIM ETMEK İÇİN BİR ŞEY YAPMADI"

Sharma, "Olay yerinde çok sayıda kişi vardı ancak kimse kıza yardım etmek için bir şey yapmadı. Soruşturma hakkındaki karar mümkün olduğunca erken verilmeli" dedi.

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