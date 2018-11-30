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Çantasında insan kemikleriyle trene binerken yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.11.2018 10:09 | Son Güncelleme

Hindistan'ın doğusunda 50 kadar insan iskeleti kalıntısıyla trene binmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Çantasında insan kemikleriyle trene binerken yakalandı

Hindistan medyasında yer alan habere göre, Bihar eyaletinin Çapra kentinde tren istasyonunda yapılan arama sırasında valizinden 50'ye yakın insan kafatası ve kalça kemiği çıkan 29 yaşındaki bir kişi yakalandı.

Polis yetkilisi, sorgulanan şüphelinin iskelet kalıntılarını Butan üzerinden Çin'e götürmeyi planladığının öğrenildiğini söyledi.

Yetkili, şüphelinin insan iskeleti ticareti yapan bir çeteyle bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını ifade etti.

Hindistan'da iskelet ticareti yapan çetelerin kemikleri el altından doktorlara ve tıp okullarına sattığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan India iskelet kemik tren

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