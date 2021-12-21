Hindistan'da intikam için 250 köpek öldüren maymunlar kafese atıldı!

Üç gün önce Hindistan’daki Majalgaon ve Lavul köyünde köpeklerin bir maymun yavrusunu öldürmesinin ardından maymunların intikam için yaklaşık 250 köpek yavrusunu öldürdüğü iddia edilmişti. Yerel basında yer alan haberlerde, kasaba sakinleri maymunların köpek yavrularının ağaç tepesine veya binaların çatısına sürüklediğini ve aşağı atarak öldürdüğü aktarılmıştı.

KÖYDE KÖPEK KALMADI

Gelen haberlere göre, şu anda Lavul köyünde neredeyse hiç köpek kalmadı. Panik içindeki halk ne yapacağını bilemezken bölgesel ormancılık ekipleri köpeklerin ölümünden sorumlu olan iki maymunu kafese kapattı. Maymunların bir süre sonra serbest bırakılıp Nagpur şehrindeki bir ormana konulacağı kaydedildi.

ÇOCUKLARA DA SALDIRMAYA BAŞLADILAR

Raporlar, yalnızca son bir ayda 250 köpeğin bu şekilde öldürüldüğünü gösterirken, Hindistan medyasında yer alan fotoğraflar saldırıları doğrular nitelikteydi.

Hindistan'ın News18 internet sitesine göre, okula giden çocuklar bile maymunların hedefi haline geldi. Okul çocuklarının maymunlar tarafından saldırıya uğradığı ve bunun köylüler arasında daha fazla panik duygusu yarattığı bildiriliyor.

Bildirilen bir vakada, sekiz yaşındaki bir çocuk maymunlar tarafından yakalanıp sürüklenmeye başladı ve halk maymunu taş ve sopalarla uzaklaştırdı.

Köy sakinleri, olaylar bu kadar büyümemişken orman departmanındaki yetkililerle temasa geçerek maymunları toplamalarını istemiş ancak bir orman yetkilisi, hayvanların intikam saldırıları düzenlediği fikrini reddetmişti.



