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Hindistan'da Iphone fabrikası çalışanlarından maaş protestosu

15.12.2020 17:28 | Son Güncelleme:
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Hindistan'da Iphone fabrikası çalışanlarından maaş protestosu

Hindistan'daki bir Iphone montaj fabrikasının işçileri, ödenmeyen maaşları nedeniyle fabrikayı savaş alanına çevirdi. 4 aydır paralarını alamayan işçilerin çıkardığı olaylarda, yüz kadar işçi gözaltına alındı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Bangalore şehrinde Tayvan merkezli Wistron adlı iphone montaj fabrikası, iki bin kadar işçinin protestolarına sahne oldu.

İşçiler, fabrikanın camlarını ve kapısını kırdı. Mobilyaları tahrip etti. Otoparkta yöneticilere ait araçları ateşe verdi.

Olaylar nedeniyle şimdiye kadar yüzden fazla işçi gözaltına alındı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, şiddet olaylarını ödenmemiş ücret iddiaları tetikledi.

İşçilerin günde 12 saat çalıştıkları ancak maaşlarının tamamını 4 aydır alamadıkları belirtildi.

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