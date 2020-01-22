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  4. Hindistan'da kadınlara özel vagona binen erkekler dayak yedi

Hindistan'da kadınlara özel vagona binen erkekler dayak yedi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 11:47 | Son Güncelleme

Hindistan'da kadınlara özel olarak tahsis edilen vagonları kullanan erkekler kadın polislerin sert tepkisiyle karşılaştı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Hindistan'da kadınlara özel vagona binen erkekler dayak yedi

Sosyal medyada gündem yaratan ve ne zaman kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde kadın polislerin, kadınlara özel vagonları kaça olarak kullanan erkekleri şiddet uygulayarak vagondan dışarı attığı görülüyor.

Dünyada taciz ve tecavüz oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Hindistan'da sadece kadınlara hizmet veren tren seferlerine 2009 yılında başlamıştı.

Başkent Yeni Delhi, Bombay, Kalkuta ve Madras şehirlerinde, çarpıcı parlak renkleriyle diğerlerinden ayrılan sekiz tren, güvenli ve rahat bir yolculuk isteyen kadınlar tarafından sevinçle karşılandı.

Lokomotifi mavi ve kırmızı, vagonları sarı olan trenler pazar günleri dışında haftanın altı günü kadınların hizmetinde olacak.

Daha önce bazı trenlerde kadınlara ait vagonlar ayrıldığını hatırlatan Hint kadınları, bu çabanın vagonlara doluşan ve çıkmayı reddeden erkekler yüzünden başarısız olduğunu ifade ediyor.

Kadınlara ait trenlere erkek yolcuların binmesini önlemek için ise her trende güvenlik görevlileri bulunuyor.

Trenden inmeyi reddeden erkekler gözaltına alınarak yasağı çiğnedikleri için haklarında yasal işlem başlatılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kadın tren dayak erkek

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