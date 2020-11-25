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Hindistan'da kadınların din değiştirmesini hedefleyen evlilikler yasaklandı

25.11.2020 15:39 | Son Güncelleme:
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Hindistan'da kadınların din değiştirmesini hedefleyen evlilikler yasaklandı

Kast sisteminin uygulandığı dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da, başka dinden erkeklerle evlenen kadınlar 10 yıl hapis cezası alacak.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde kadınların din değiştirmesini amaçlayan, farklı dine mensup kişilerin evlenmesi yasaklandı.

Hindu milliyetçisi politikalarıyla bilinen Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisinin (BJP) iktidarda olduğu Uttar Pradesh eyaletinde, kadınların dininin değiştirilmesi amacıyla yapılan, farklı dine mensup kişiler arasındaki evlilikleri yasaklayan yeni bir yasa kabul edildi.

Uttar Pradesh Eyalet Meclisi, kadınların dinini değiştirmeyi amaçlayan bu evlilikleri yasa dışı sayan yasa tasarısını kabul etti. Buna göre, suçlu bulunanlar 10 yıla kadar cezalandırılacak.

Uttar Pradesh eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, 'aşk cihadı' olarak adlandırdığı evliliklerle yasa çerçevesinde mücadele etme sözü verdi.

BJP'nin iktidarda olduğu 5 eyalet, Müslüman erkeklerin, özellikle Hindu kadınlarla din değiştirmelerini sağlamak için yaptığı düşünülen evliliklerle mücadele kapsamında benzeri yasalar çıkaracaklarını açıkladı.

Yeni yasaya göre, evlilik nedeniyle din değiştirmek isteyen bir kişinin bölgedeki en üst düzey yönetici olan bölge yargıcına evlilik gerçekleşmeden en az 2 ay önceden başvuruda bulunmasını gerekiyor.

Söz konusu yasa, temel insan haklarını ihlal ettiği, din ve ırksal ayrımcılığa yol açtığı konusunda eleştiriliyor.

Ülke basınında çıkan bir haberde, örgütlü ve planlı bir şekilde Hindu kadınların din değiştirmesinin sağlanmaya çalışıldığı yönünde iddialara yönelik yürütülen bir soruşturmada, iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

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