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Hindistan'da kan donduran vahşet: Dükkanına müşteri gibi girip başını kestiler! Dikkat çeken 'Hz. Muhammed' detayı

29.06.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da tüyleri diken diken eden bir cinayet işlendi. Olayın ardından sosyal medyada yayılan videolar ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Racastan eyaletinde bir terzi, dükkanına giren iki kişi tarafından korkunç bir saldırıya uğradı. Daha sonra çektikleri bir videoda ise bıçak sallayarak terzinin başını kestiklerini açıkladılar ve Başbakan Narendra Modi'ye gözdağı verdiler. Saldırının perde arkasında ise terzinin Hz. Muhammed'e ilişkin internet paylaşımı olduğu belirtildi.

Hindistan'da kan donduran vahşet: Dükkanına müşteri gibi girip başını kestiler! Dikkat çeken 'Hz. Muhammed' detayı

Hindistan'ın Racastan kentinde terzilik yapan Kanhaiya Lal, olacaklardan habersiz bir şekilde dükkanına gelen müşterileri için ölçü almaya başladı. Bu sırada dükkana giren kişilerin kamerası kayıttaydı.

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KAN DONDURAN ANLAR! YERE YIĞILDIĞINDA BİLE...

Dükkana giren iki adam, terzi Lal ile bir süre konuştuktan ve müşteri gibi davrandıktan sonra bir anda terzinin üzerine çullandı.

Saldırganların kendileri tarafından çekilen korkunç videoda Lal'in canını bağışlamaları için saldırganlara yalvardığı duyuluyor. Videoda yer alan dehşet anlarından bir diğer ise saldırganlardan birinin terzi Lal kan donduran çığlıklarla yere yığılırken bile arkadan defalarca boynuna vurması oldu.

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BIÇAK SALLAYIP BAŞBAKANI UYARDILAR

Kendilerini Muhammed Riyaz Ansari ve Ghouse Muhammed olarak tanıtan saldırgan ikili cinayetin ardından internet üzerinden yaptığı videolu paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlendiler. İki saldırgan, videoda bıçak sallayarak Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye 'başlattığı yangını söndürecekleri' konusunda tüyler ürpertici bir uyarıda bulundu.

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TUTUKLANDILAR

Başı kesilen terzinin, Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) bir sözcüsü tarafından Hz. Muhammed hakkında görüşlerini destekleyen bir sosyal medya gönderisini paylaştığı için hedef alındığı bildirildi.

Ülkede videonun yayılmasını önlemek için mobil internet hizmetleri askıya alındı.

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Racastan Eyalet Başkanı Ashok Gehlot, saldırganların tutuklandığını açıkladı.

Öte yandan olay yerine üst düzey bir terörle mücadele soruşturma ekibi gönderildiği de öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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