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Hindistan'da kan donduran olay! Mali sorunlar yaşayan aileden geriye yalnızca 2 kedi kaldı

22.06.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da korkunç bir olay meydana geldi. Aynı aileden dokuz kişinin cansız bedenleri iki ayrı evde bulundu. Çevre sakinlerince ilgili ve hayvansever insanlar olduğu ifade edilen ailenin borç nedeniyle bir intihar anlaşması üzerine zehir içerek yaşamlarına son verdiği belirtiliyor.

Hindistan'da kan donduran olay! Mali sorunlar yaşayan aileden geriye yalnızca 2 kedi kaldı

Hindistan'ın Maharashtra kentinin Sangli semtinde bir ailenin dokuz üyesinin aileden erkek kardeşlere ait iki ayrı evde cansız bedenleri bulundu. Toplu intiharın ardında yatan nedenin ailenin yaşadığı mali sorunlar nedeniyle bir intihar anlaşması olduğu düşünülüyor.

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Fotoğraf: Jam Press/TIM

Çevre sakinlerince ilgili ve hayvansever olarak nitelendirilen aileden geriye yalnızca 2 kedi kaldı.

İNTİHAR NOTLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Polis, dokuz kişinin zehir içtikten sonra öldüğünü ve ailenin mali sorunlar yaşadığını düşünüyor.

İntihar notları, ailenin tefeciler tarafından maruz kaldığı hem zihinsel hem de fiziksel, tekrarlanan ve aleni tacize atıfta bulunduğu bildiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Hindistan
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