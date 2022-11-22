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Hindistan’da kan donduran vahşet! Otoyol kenarına bırakılan bavuldan kadın cesedi çıktı

22.11.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir otoyol kenarına bırakılan bavulun içinden genç kadın cesedi çıktı. Genç kadının anne ve babası cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. 22 yaşındaki genç kadının başka bir kasttan bir erkekle evliliği yüzünden çıkan tartışmanın ardından babası tarafından öldürüldüğü düşünülüyor. İşte olayın detayları...

Hindistan’da kan donduran vahşet! Otoyol kenarına bırakılan bavuldan kadın cesedi çıktı

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletindeki Mathura şehrinde Yamuna otoyolu yakınlarında kırmızı bir bavul içine konulmuş genç bir kadın cesedi bulundu.

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Polis, genç kadının otopsi sonucunda kafasında, yüzünde ve vücudunun diğer kısımlarında yara izlerinin olduğunu ve kadının göğsünden iki kez vurularak hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini bildirdi.

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Polis, 22 yaşındaki genç kadının başka bir kasttan bir erkekle evliliği yüzünden çıkan tartışmanın ardından babası tarafından öldürüldüğünü ve kadının anne ve babasının gözaltına alındığını belirtti.

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Polis, babanın ruhsatlı tabancasına ve olayda kullanıldığı iddia edilen araca el koyarken, davayı "namus cinayeti" olarak ele aldıklarını söylüyor.

İHA

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