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Hindistan'da kanlı saldırı: 2 polis öldü, 12 polis yaralı

13.12.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan-Pakistan sınırındaki Cemmu Keşmir bölgesinde polis otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 12 polis yaralandı.

Hindistan'da kanlı saldırı: 2 polis öldü, 12 polis yaralı

Hindistan-Pakistan sınırında yer alan Hindistan’a bağlı Cemmu Keşmir bölgesinde bir polis otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi.

2 POLİS HAYATINI KAYBETTİ, 12 POLİS YARALANDI

Saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 12 polis de yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, terör olayı olarak nitelendirilen saldırının akşam saatlerinde Pantha Chowk bölgesindeki Zewan’da düzenlendiği ifade edilerek, bölgenin kordon altına alındığı ve saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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