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Hindistan'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü nehre düştü, çok sayıda ölü ve yaralı var...

17.09.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü nehre düştü. Korkunç olayda yedi kişi hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı. Öte yandan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu söyledi.

Hindistan'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü nehre düştü, çok sayıda ölü ve yaralı var...

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Jharkhand eyaletinin Hazaribag bölgesinde bir yolcu otobüsü nehre düştü. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer içinde 50 yolcu bulunan otobüste 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını bildirdi. Polis otobüste arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirirken, durumu ağır olan yolcuların Hazaribagh ve Ranchi'deki özel hastanelere sevk edildiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kaza otobüs
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