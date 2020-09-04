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Hindistan’da kazadan mucize kurtuluş kamerada!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2020 17:18 | Son Güncelleme

Hindistan’da alkollü sürücü kamyonu devirmeye başladığı sırada, yoldan geçen motosiklet sürücüsü ölümden saniyeler içinde kurtulduğu o anlar kameraya yansıdı.

Hindistan’da kazadan mucize kurtuluş kamerada!

Kaza, Hindistan’ın Racastan bölgesinde meydana geldi. Başka bir araçtan kaydedilen görüntülerde, yüklü kamyonun otoyolda ilerlediği sırada kontrolden çıktığı ve sürekli şerit değiştirdiği görüldü.

Ters şeride giren alkollü kamyon sürücüsü, direksiyonu çevirerek kontrolü sağlamaya çalıştı ancak kamyon yola devrildi.

Kamyonun devrildiği anda iki motosikletlinin kamyona yakın şekilde geçtiği sırada ölümden saniyeler içinde döndükleri görüldü.

Yerel medya, alkollü sürücünün ağır yaralandığını duyurdu. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

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