Hindistan'da kışa böyle veda ettiler

Hindistan'da renklerin festivali olarak bilenen 'Holi Festivali', Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Nandbaba Tapınağı'nda kutlandı.

Hint kültüründe kışın sona erişini simgeleyen festivalde katılımcılar, baharın renklerini sembolize eden boyaları birbirlerinin yüz ve elbiselerine sürerek eğlendi. (AA)