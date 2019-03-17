Hindistan'da kışa böyle veda ettiler

Kışın sona ermesinin kutlandığı Holi Festivali'nde renklerle kaplanan onlarca insan, festivalin tadını çıkardı.
Holi Festivali'nden renkli görüntüler
Hindistan'da renklerin festivali olarak bilenen 'Holi Festivali', Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Nandbaba Tapınağı'nda kutlandı.
Hint kültüründe kışın sona erişini simgeleyen festivalde katılımcılar, baharın renklerini sembolize eden boyaları birbirlerinin yüz ve elbiselerine sürerek eğlendi. (AA)
İşte o festivalden kareler...
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