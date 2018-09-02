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Hindistan'da korkunç olay! Her şey inşaat kazısında ortaya çıktı

02.09.2018 19:06 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Kalküta kentinde bir inşaatın temel kazısı sırasında, çöp poşetlerinde 14 bebek cesedi ve cenin bulundu.

Hindistan'da korkunç olay! Her şey inşaat kazısında ortaya çıktı

Yerel basında yer alan haberlerde cesetlerin Haridevpur semtindeki boş bir arazide bulunduğu belirtildi.

Kalküta Belediye Başkanı Sovan Chatterjee, bebeklerin ayrı ayrı sarılarak iki çöp poşetine konulduğunu söyledi. Chatterjee, "Bebeklerin cesetlerinin bir kimyasala batırıldığını tespit ettik. Bölgedeki diğer boş arazilerde ve derelerde başka ceset olup olmadığını araştırıyoruz" dedi.

POLİS YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Adı açıklanmayan bir polis yetkilisi de, bölgede bir kürtaj şebekesinin faaliyet gösteriyor olabileceğini ancak ellerinde hiçbir ipucu olmadığını belirtti.

Cesetlere otopsi yapılacağı ve polisin bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyeceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan bebek inşaat bebek cesedi

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