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  4. Hindistan'da korkunç olay! Sınıfa giren leopar öğrenciyi yaraladı

Hindistan'da korkunç olay! Sınıfa giren leopar öğrenciyi yaraladı

02.12.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Aligarh kentindeki bir okulun sınıfına giren leopar, 1 öğrenciyi yaraladı. Paniğe yol açan leopar, saatler süren çalışmanın ardından okuldan çıkarıldı.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Aligarh kentindeki okulda sıra dışı anlar yaşandı.

"ARKAMI DÖNDÜĞÜM ANDA SALDIRDI"

Yiyecek arayan leopar, bir okula girdi. Hayvanın içeri girdiği gören 10 yaşındaki Lucky Raj Singh kaçmaya çalıştığı sırada leoparın saldırısına uğradı. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan Singh hastaneye kaldırıldı. Singh hastanedeki tedavisinin ardından, "Sınıfa girdiğimde bir leopar olduğunu gördüm. Arkamı döndüğüm anda hayvan saldırdı, kolumdan ve sırtımdan ısırdı" diyerek sınıftan koşarak çıktığını söyledi. Olayın ardından leopar bulunduğu sınıfa kilitlenirken, yetkililere haber verildi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde leoparın boş bir sınıfta dolaşmaya başladığı, bir süre sonra sesler duyunca sandalyelerin arasına saklandığı görüldü.

Leopar saatler süren çalışmanın ardından okuldan çıkarılırken, yetkililer leoparın yakınlardaki ormanlık alandan gelmiş olabileceğini belirtti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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