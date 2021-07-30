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  4. Hindistan'da korkunç olay! Toprak kayması sonucu 204 kişi mahsur kaldı

Hindistan'da korkunç olay! Toprak kayması sonucu 204 kişi mahsur kaldı

30.07.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde 707 Ulusal Otoyolu üzerinde yer alan Sirmaur bölgesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol çöktü. O anlar amatör kameraya yansırken, en az 204 kişi farklı noktalarda mahsur kaldı.

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde 707 Ulusal Otoyolu'nun Sirmaur ayağının 100 metrelik bölümü, bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle saniyeler içinde çöktü.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Olayda can kaybı yaşanmazken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

204 KİŞİ MAHSUR KALDI

Himachal Pradesh Afet Yönetim İdaresi tarafından yapılan açıklamada, yerli halk ve turistler de dahil olmak üzere en az 204 kişinin Lahaul-Spiti bölgesinde farklı yerlerde mahsur kaldığı bildirildi. Eyalet hükümetinden mahsur kalan turistlerin hava yolu ile tahliye edilmesi için helikopter göndermesi istendi.

Hindistan, muson mevsiminin başlamasıyla şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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