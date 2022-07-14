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Hindistan'da maymun çiçeği paniği!

14.07.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en kalabalık 2'nci ülkesi konumundaki Hindistan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. Söz konusu maymun çiçeği virüsü bulaşan kişinin, BAE'de olduğu sırada hastalık geçiren biriyle temasta olduğu öğrenildi.

Hindistan'da maymun çiçeği paniği!

Hindistan'da ilk kez bir kişiye maymun çiçeği virüsü teşhisi konuldu.

Hint basınında yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) hafta başında ülkeye gelen ve Kerala eyaletinde bulunan 35 yaşındaki bir erkeğin rahatsızlanıp hastaneye gittiği belirtildi.

ÜLKEDEKİ İLK VAKA

Açıklamada, hastanede bu kişiye maymun çiçeği virüsü teşhisi konulduğu ve bunun "ülkede kaydedilen ilk maymun çiçeği virüsü vakası" olduğu ifade edildi.

Bakanlığın, Kerala'nın Kollam kentine üst düzey bir sağlık ekibi gönderdiği kaydedilen açıklamada, ekibin kamu sağlık önlemlerinin tesisi için eyalette görevli sağlık personeliyle çalışacağı aktarıldı.

Açıklamada, hükümetin durumu yakından takip ederek önleyici adımlar attığı ve salgın ihtimaline karşı eyaletlerle eşgüdümlü çalıştığı vurgulandı.

Söz konusu kişinin, BAE'de olduğu sırada maymun çiçeği hastalığı geçiren biriyle temasta olduğu öğrenildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde yıl başından bu yana 39 ülkede 50 ülke veya bölgede 3 binin üzerinde tespit edilmiş vaka bulunurken, hastalık nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. (AA)

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Hindistan
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